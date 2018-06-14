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На Пхукете начинается стерилизация макак из проблемных локаций

Во вторник, 12 июня, специалисты приступили к отлову диких макак в двух первых проблемных локациях для дальнейшей стерилизации пойманных обезьян, которая должна начаться сегодня.

Новости Пхукета

14 Июня 2018 09:38:03

Фото: Сираписит Бунчучип и PR-служба Пхукета
Фото: Сираписит Бунчучип и PR-служба Пхукета

Клетки с приманкой для отлова макак были установлены 12-13 июня в двух локациях – на мысе Яму и в Банг-Ронге. В течение двух дней специалисты отловили несколько десятков обезьян, которые должны быть сегодня стерилизованы ветеринарами, а затем отпущены в дикую природу. Точное количество пойманных макак неизвестно: в первом и единственном отчете о ходе реализации плана говорилось о 34 макаках, при этом после их отлова специалисты должны были продолжить работу.

Как пояснил глава образовательного центра при природном заказнике Khao Phra Thaew Понгчарт Чоыхом, всего в рамках проекта планируется стерилизации 150 обезьян в округе Мыанг-Пхукета и 100 макак в Таланге.

Как сообщалось ранее, отлов макак для стерилизации будет производиться на мысе Яму, в Банг-Ронге, на Soi Kingkaew, на Soi Tah Jeen, на острове Сирэ, на холме Ранг и на холме То-Сэ. В первых пяти локациях стерилизация пойманных макак должна завершиться к 20 июня. График отлова и стерилизации на холмах Ранг и То-Сэ пока неизвестен.

Вторая часть плана властей в отношении макак – переселение части обезьян из жилых районов Пхукета на небольшие острова в заливе Пханг-Нга. Корреспонденту «Новостей Пхукета» удалось выяснить у официальных лиц, что обезьян с Soi Kingkaew и Soi Tah Jeen планируется переселить на острова Пайю и Нгам, находящиеся в районе мыса Яму. О переселении обезьян из Банг-Ронга и с мыса Яму информация отсутствует.

С холмов То-Сэ и Ранг, а также с острова Сирэ обезьян переселять не будут, потому что на общественных слушаниях жители решили, что их нужно оставить как «туристическую достопримечательность».

Во вторник, 12 июня, губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг отдал местному отделению Департамента природных ресурсов и окружающей среды распоряжение, начать разработку плана по переселению макак на острова. Ранее сообщалось, что острова Пайю и Нгам (а также еще три небольших острова) признаны подходящими для обезьян, поскольку там у приматов будет достаточно пищи и пресной воды для спокойного проживания.

 

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