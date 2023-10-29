На Пхукете начинается самый массовый сезон «русского туризма» за всю историю

С сегодняшнего дня, 29 октября, летающие в Таиланд российские авиакомпании перешли на зимнее расписание, открыв новый сезон «русского туризма» на Пхукете. По прогнозам, остров должен побить все предыдущие рекорды по количеству туристов из России, хотя в масштабе страны показатели не достигнут исторических максимумов. Пхукет примет больше россиян, чем когда-либо, но другие курорты – меньше.

Новости Пхукета

29 Октября 2023, 01:55 AM

Туристические прибытия из России резко пойдут вверх уже c сегодняшнего дня. Все прогнозы обещают Пхукету новый максимум российских прибытий. Фото: PR Patong

В расписании международного аэропорта Пхукета на 29 октября стоят шесть прямых рейсов из России. Первым, как и год назад, прибыл борт ИКАР (Pegas Fly) с клиентами туроператора Pegas Touristik. Ночной рейс из Иркутска приземлился около 3:00.

Первый рейс «Аэрофлота» из Москвы совершил посадку в районе 8:30 утра, на 11:05 запланировано прибытие борта Azur Air из Красноярска. В течение оставшейся части дня ждут еще один рейса Azur (из Москвы) и два рейса «Аэрофлота» (из Новосибирска и Москвы).

Бангкок за 29 октября должен принять пять прямых рейсов из России. В аэропорту Suvarnabhumi ждут лайнеры «Аэрофлота» и S7. Пункты вылета – Хабаровск, Москва, Иркутск (два рейса) и Новосибирск.

Полетная программа

Перед стартом сезона «Вестник АТОР» опросил участников рынка и констатировал, что Таиланд должен возглавить рейтинг самых популярных стран у россиян. Это косвенно подтверждает и активность читателей издания. Во вчерашнем опросе подписчиков в Telegram, какая тема их больше интересует, вопрос о полетной программе в Таиланд уверенно лидировал.

«Объемы заявленной на предстоящую зиму таиландской перевозки в Бангкок, на Пхукет и в Паттайю пока не достигают уровня 2019 года, когда из России в Таиланд еженедельно вылетали порядка 100 рейсов, но уверенно к этому стремятся. «Аэрофлот» в несколько раз увеличит количество рейсов в Таиланд на высокий сезон, S7 в зимнем сезоне будет чаще летать в Таиланд.

Вырастет в объемах и чартерная перевозка. Добавились новые города вылета – Самара, Челябинск, Тюмень, Пермь», – пишет «Вестник АТОР».

Регулярную перевозку в Таиланд будут осуществлять «Аэрофлот» и S7. Туроператоры будут возить клиентов чартерами Azur Air, Red Wings и ИКАР (Pegas Fly). Рейсы у них запланированы из 17 городов – Москвы, Екатеринбурга, Петербурга, Сочи, Самары, Тюмени, Перми, Челябинска, Уфы, Казани, Новосибирска, Томска, Омска, Хабаровска, Красноярска, Иркутска и Владивостока. В прошлом зимнем сезоне городов вылета в Таиланд было 15.

Регулярная авиаперевозка из России в Таиланд будет держаться по-прежнему на «Аэрофлоте». Флагман российской авиации заявил на зимний сезон до 17 рейсов в неделю на Пхукет и до 10 рейсов в Бангкок. Большинство бортов будут, как и в прошлом году, вылетать из Москвы.

«Региональная программа полетов в Таиланд будет представлена прямыми рейсами из семи городов России. На Пхукет полеты будут осуществляться из Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска и Хабаровска, а в Бангкок – из Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска, Новосибирска и Хабаровска», – говорится в пресс-релизе «Аэрофлота».

Вылеты из Москвы преобладают не только у регулярных, но и у чартерных перевозчиков, хотя среди них есть более регионализированные, отмечает «Вестник АТОР».

«У Anex на осенние туры в Таиланд с вылетом из Москвы приходится 17,5% бронирований, а на зимние туры – 17%. У PEGAS Touristik туры в Таиланд с вылетом из Москвы занимают 23% продаж, а первое место по бронированиям – не у столицы, а у Новосибирска (около 25%)», – пишет российское отраслевое издание.

Стоимость отдыха по путевке

«Минимальные цены на туры в Таиланд на ноябрь из топовых по спросу регионов разные, но все они не превышают отметки в 241 тыс. рублей на двоих [93,2 тыс. бат за двоих или 46,6 тыс. с человека]. Дешевле всего отдых в Таиланде для жителей Владивостока, Иркутска и Москвы, дороже всего – для жителей Петербурга, Перми и Сочи», – пишет «Вестник АТОР».

Издание опубликовало таблицу ориентировочных цен у разных туроператоров, однако с указание только городов вылета. О том, где именно предлагается отдыхать, в ней не говорится. Самые доступные варианты – у операторов Fun&Sun и Anex:

Москва, 12 ночей, отель четыре звезды, оператор Fun&Sun. Цена – от 163,2 тыс. рублей на двоих (31,4 тыс. бат с человека).

Иркутск, 11 ночей, отель четыре звезды, оператор Fun&Sun. Цена – от 161,4 тыс. рублей на двоих (31 тыс. бат с человека).

Красноярск, 11 ночей, отель три звезды, оператор Anex. Цена – от 160 тыс. рублей на двоих (31 тыс. бат с человека).

Владивосток, 11 ночей, отель три звезды, оператор Anex. Цена – от 127 тыс. рублей на двоих (24,4 тыс. бат с человека).

Таким образом, несмотря на повышение расценок пхукетскими отельерами, стоимость бюджетного тура в Таиланд на две недели по-прежнему составляет порядка 1000 долларов США.

Прогнозы по прибытиям

Пхукетский аэропорт пока не опубликовал расписание на ноябрь, но можно смело ожидать, что количество прямых рейсов из России будет составлять не менее трех-четерых ежедневно.

В низкий сезон Иммиграционное бюро Пхукета фиксировало порядка 1-1,5 тыс. российских прибытий в сутки. Увеличение объемов регулярной и чартерной перевозки должно сразу же удвоить турпоток, а в течение ноября можно ожидать увеличения уже в три раза. Во всяком случае, прошлогодняя статистика была именно такой, а все стороны (и тайская, и российская) ожидают еще более массовых прибытий, чем в предыдущем сезоне.

Россия по итогам трех кварталов этого года является одним из ключевых рынков для всего Таиланда и главным для Пхукета. За период с 1 января по 15 октября Королевство приняло 1,03 млн обладателей российских паспортов (пятое место среди всех стран), а по итогам года Туристическое управление Таиланда (ТАТ) ждет порядка 1,47 млн прибытий граждан России в масштабах всей страны.

Цифра не является историческим максимумом для всего Таиланда и примерно соответствует уровням 2018-2019 годов, однако прибытия именно на Пхукет будут самыми высокими за всю историю. Ключевой фактор – именно прямые авиарейсы из России, которых с ноября станет заметно больше.

За период с 1 января по 1 октября 2023 года Россия обеспечила 506,2 тыс. прямых прибытий на Пхукет, что соответствует 114% от 2019 года. Австралия и Великобритания, к примеру, только приближаются к уровням 2019 года, а китайский турпоток восстановился лишь на 24%.

В августе турбизнес Пхукета прогнозировал от 700 тыс. российских прибытий за весь 2023 год, но это минимальная планка. Российские туроператоры и авиаперевозчики уже подтвердили, что география полетов в ноябре-апреле снова будет «пхукетоцентричной», так что прогноз пора пересмотреть. Кроме классических туристов, Пхукет нацеливается на российских зимовщиков, которых должен привлечь 90-дневный безвиз.

Трехмесячный безвиз

Кабинет министров Таиланда одобрил 90-дневный безвиз для туристов из России на заседании 16 октября, хотя соответствующее распоряжение еще не опубликовано в Royal Gazette.

«Мера будет действительна с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года и должна помочь привлечению зарубежных туристов. Граждане России совершают длительные поездки в Таиланд, а указанный период является для россиян [пиковым] туристическим сезоном», – говорится в протоколе заседания кабмина 16 октября

Решение принято Таиландом по собственной инициативе и не затрагивает базовое двустороннее соглашение Москвы и Бангкока о безвизовом туризме. При этом неизвестно, как именно оно затронет внутренние правила, касающиеся продления разрешений на пребывание через виза-раны или иными способами.

Один из пунктов постановления кабмина предписывает ведомствам сферы безопасности контролировать и должным образом оценивать влияние принятого решения на Таиланд. В случае негативных последствий «профильные ведомства могут вынести на рассмотрение кабинета министров предложение об отмене постановления».

Опасения, как указывает газета Bangkok Post, не лишены основания. Пока одни представители турбизнеса радуются возможному притоку зимовщиков, другие опасаются, что вместе с туристами прибудут и нелегальные работники, привлеченные возможностью легких денег.

В частности, о таком риске говорил в беседе с Bangkok post бывший президент Туристического совета Чонбури (Паттайя) Тханет Супонсахатрунгсри. Он утверждал, что, по его мнению, большинству туристов из России в принципе не нужны 90 дней безвиза, поскольку их отдых привязан к расписанию чартерных рейсов.

В сентябре жалобы пхукетских тайцев на «экономику от русских для русских» услышал весь мир. После публикации издания Al Jazeera шефу полиции Пхукета и начальнику местного офиса Иммиграционного бюро пришлось собирать пресс-конференцию, а затем проводить показательные рейды для того, чтобы убедить тайскую общественность, в том, что русской мафии на острове нет, а с нелегальным бизнесом полицейские ведут борьбу. К концу октября эта тема ушла из новостной повестки.