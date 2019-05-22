На Пхукете начинается неделя концертов в честь Коронации Рамы Х

О проведении серии концертов в честь Коронации Рамы Х объявил министр культуры Таиланда Вира Ротподжанарат. Официальное открытие недели концертов состоится вечером 22 мая на площади Санам-Луанг в Бангкоке. На Пхукете все события будут проходить в здании администрации провинции (Provincial Hall).
Среда, 22 мая
17:00-18:00. Церемония открытия недели концертов.
18:15. Прибытие губернатора Пхакапхонга Тавипатаны.
18:25. Выход губернатора на сцену, начало прямой трансляции из Бангкока, церемония в честь Его Величества Рамы Х, исполнение Королевских гимнов Сансон Пхра Барами и Садуди Джом Рача (в сопровождении танцевального номера с участием 700 танцовщиц).
19:00-21:30. Выступление учащихся университета Phuket Rajabhat University.
Четверг, 23 мая
18:00-21:00. Выступление учащихся Phuket Rajabhat University и школ Пхукет-Тауна (традиционная тайская и современная музыка), исполнение традиционного для южного Таиланда танца «манора» и танцев морских цыган.
Пятница, 24 мая
18:00-21:00. Выступление учащихся Phuket Rajabhat University и местных школ (традиционная тайская и современная музыка), другие танцевальные и вокальные номера.
Суббота, 25 мая
18:00-21:00. Выступление учащихся Satree Phuket School, включая исполнение Королевского гимна, современные и традиционные вокальные и танцевальные номера.
Воскресенье, 26 мая
18:00-21:00. Выступление учащихся Phuket Wittayalai School, включая исполнение Королевского гимна, современные и традиционные вокальные и танцевальные номера.
Понедельник, 27 мая
18:00-21:00. Выступление учащихся Srinagarindra The Princess Mother School Phuket, Kathu Wittaya School и Cherngtalay Wittayakom, включая современные и традиционные вокальные и танцевальные номера.
Вторник, 28 мая
18:00-21:00. Выступление учащихся Anuban Phuket School и Baan Samkong Municipal School, включая исполнение Королевского гимна, музыку в честь Его Величества, современные и традиционные вокальные и танцевальные номера. Также участие в заключительном концерте примут звезды тайской поп-сцены и традиционной музыки.