На Пхукете начинается неделя концертов в честь Коронации Рамы Х

В течение ближайших семи дней – с 22 по 28 мая – на Пхукете пройдет серия ежевечерних концертов в честь Коронации Рамы Х. Аналогичные мероприятия пройдут в эти дни и в других провинциях страны.

Новости Пхукета

22 Мая 2019, 11:09 AM

Фото: Rajabhat University Nakhon Ratchasima

О проведении серии концертов в честь Коронации Рамы Х объявил министр культуры Таиланда Вира Ротподжанарат. Официальное открытие недели концертов состоится вечером 22 мая на площади Санам-Луанг в Бангкоке. На Пхукете все события будут проходить в здании администрации провинции (Provincial Hall).

Среда, 22 мая

17:00-18:00. Церемония открытия недели концертов.

18:15. Прибытие губернатора Пхакапхонга Тавипатаны.

18:25. Выход губернатора на сцену, начало прямой трансляции из Бангкока, церемония в честь Его Величества Рамы Х, исполнение Королевских гимнов Сансон Пхра Барами и Садуди Джом Рача (в сопровождении танцевального номера с участием 700 танцовщиц).

19:00-21:30. Выступление учащихся университета Phuket Rajabhat University.

Четверг, 23 мая

18:00-21:00. Выступление учащихся Phuket Rajabhat University и школ Пхукет-Тауна (традиционная тайская и современная музыка), исполнение традиционного для южного Таиланда танца «манора» и танцев морских цыган.

Пятница, 24 мая

18:00-21:00. Выступление учащихся Phuket Rajabhat University и местных школ (традиционная тайская и современная музыка), другие танцевальные и вокальные номера.

Суббота, 25 мая

18:00-21:00. Выступление учащихся Satree Phuket School, включая исполнение Королевского гимна, современные и традиционные вокальные и танцевальные номера.

Воскресенье, 26 мая

18:00-21:00. Выступление учащихся Phuket Wittayalai School, включая исполнение Королевского гимна, современные и традиционные вокальные и танцевальные номера.

Понедельник, 27 мая

18:00-21:00. Выступление учащихся Srinagarindra The Princess Mother School Phuket, Kathu Wittaya School и Cherngtalay Wittayakom, включая современные и традиционные вокальные и танцевальные номера.

Вторник, 28 мая

18:00-21:00. Выступление учащихся Anuban Phuket School и Baan Samkong Municipal School, включая исполнение Королевского гимна, музыку в честь Его Величества, современные и традиционные вокальные и танцевальные номера. Также участие в заключительном концерте примут звезды тайской поп-сцены и традиционной музыки.