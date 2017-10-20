На Пхукете начался Вегетарианский фестиваль

В четверг, 19 октября, в китайских храмах Пхукета подняли шесты с лампадами в ознаменование начала ежегодного Вегетарианского фестиваля.

20 Октября 2017 10:30:42

Фото: The Phuket News

В этом году фестиваль будет проходить без традиционных шумных уличных процессий, поскольку в Таиланде входит в финальную стадию траур по Раме IX. По этой причине организаторы фестиваля приняли решение «приглушить тон» мероприятий, а также провести массовую молитву в Пхукет-Тауне в субботу, 21 октября.

Единственная уличная процессия в рамках Вегетарианского фестиваля пройдет 28 октября, однако и она будет менее шумной, нежели в предыдущие годы.

«Фестиваль пройдет с 20 по 28 октября. Все мероприятия состоятся, кроме ежедневных шествий. Фестиваль будет более тихим и уважительным в этом году. Ни один из участвующих храмов не будет проводить уличных процессий 20-27 октября ввиду траура по Королю Пхумипону Адульядету. Рынки, ярмарки и петарды разрешены», – указывал ранее президент Ассоциации китайских храмов Прасерт Фактхонгкон.