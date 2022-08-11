На Пхукете начался отбор учителей-номинантов на премию Принцессы Сириндхорн

На Пхукете начался отбор лучших учителей, которые будут претендовать на премию Принцессы Сириндхорн – Princess Maha Chakri Award – 2023 года.

11 Августа 2022, 05:46 PM

Телеконференции с заместителем постоянного секретаря Министерства внутренних дел Атситом Сампханатхаратом и председателем фонда премии Prince Maha Chakri Award Foundation Крисанапонгом Киратиконом. Фото: PR Phuket

Старт процессу был дан 10 августа после телеконференции с заместителем постоянного секретаря Министерства внутренних дел Атситом Сампханатхаратом и председателем фонда премии Prince Maha Chakri Award Foundation Крисанапонгом Киратиконом. Пхукет на совещании представляли вице-губернатор Амнуай Пхинсуван и чиновники из профильных ведомств.

Господин Сампханатхарат напомнил, что для отбора лучших учителей на региональном уровне каждая провинция должна сформировать специальный комитет, который составит шортлист кандидатов. Затем пройдет национальный этап отбора, по итогам которого будет выбран один педагог.

Премия имени Ее Высочества Маха Чакри Сириндхорн является международной. Страны-участницы инициативы – Таиланд, Малайзия, Вьетнам, Филиппины, Индонезия, Лаос, Камбоджа, Мьянма, Бруней и Восточный Тимор. Каждая страна посылает одного представителя – выдающегося педагога, который не просто учит детей, а позитивно влияет на них, способствует развитию, изменяет и развивает жизни на благо всего сообщества АСЕАН. Победителю Princess Maha Chakri Award вручается Королевская золотая медаль, мемориальная доска и денежная часть премии в размере 10 тыс. долларов.

Формирование списка номинантов, как пояснила глава пхукетского офиса Минобразования Патчали Чаопонкорн, будет проходить до 30 сентября (заявки принимает офис Минобразования). К 15 ноября должен быть составлен шортлист, который отправят центральному комитету по отбору, тот завершит работу к 23 декабря и назовет имя учителя, который будет представлять Таиланд на международном финале.