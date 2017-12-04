На Пхукете начался Кубок Короля

Самая престижная парусная регата Таиланда – знаменитый Кубок Короля – стартовала на Пхукете сегодня утром.

4 Декабря 2017 15:18:19

Регистрация участников регаты проходила 2-3 декабря, а сегодня, 4 часа, состоялись первые гонки: как среди яхт-динги, так и во взрослых дивизионах.

Всего яхтсменов ожидают пять гоночных дней – 4, 5 и 6 декабря, а также 8 и 9 декабря. Вечеринки запланированы на 4, 6 и 9 декабря. Финальная церемония награждения победителей состоится в 19:00 субботы в Beyong Resort Kata.

Напомним, Кубок Короля проходит на Пхукете уже в 31-й раз. Регата приурочена ко дню рождения Его Величества Рамы IX, который был страстным поклонником парусного спорта и поддерживал его развитие в Таиланде