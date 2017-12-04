The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Спорт
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Мир | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

На Пхукете начался Кубок Короля

Самая престижная парусная регата Таиланда – знаменитый Кубок Короля – стартовала на Пхукете сегодня утром.

Новости Пхукета

4 Декабря 2017 15:18:19

На Пхукете начался Кубок Короля

Регистрация участников регаты проходила 2-3 декабря, а сегодня, 4 часа, состоялись первые гонки: как среди яхт-динги, так и во взрослых дивизионах.

Всего яхтсменов ожидают пять гоночных дней – 4, 5 и 6 декабря, а также 8 и 9 декабря. Вечеринки запланированы на 4, 6 и 9 декабря. Финальная церемония награждения победителей состоится в 19:00 субботы в Beyong Resort Kata.

Напомним, Кубок Короля проходит на Пхукете уже в 31-й раз. Регата приурочена ко дню рождения Его Величества Рамы IX, который был страстным поклонником парусного спорта и поддерживал его развитие в Таиланде

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
В нацпарках Таиланда запретили спиртное
В нацпарках Таиланда запретили спиртное
Древняя традиция: Театр на церемонии Королевской кремации
Древняя традиция: Театр на церемонии Королевской кремации
На смену Phuket FC приходит новый клуб
На смену Phuket FC приходит новый клуб
Ужин от семи шефов в Paresa
Ужин от семи шефов в Paresa
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как устроена тайская лотерея?

Как устроена тайская лотерея?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.