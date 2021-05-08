На Пхукете началось массовое тестирование на коронавирус

Административная организация провинции Пхукет (OrBorJor) начала кампанию по массовому «предварительному» тестированию населения на коронавирус для максимально раннего обнаружения возможных носителей инфекции.

Новости Пхукета

На Пхукете началась выездная кампания по тестированию на COVID. В некоторых случаях людей сразу и прививают. Фото: OrBorJor

На Пхукете началась выездная кампания по тестированию на COVID. В некоторых случаях людей сразу и прививают. Фото: OrBorJor

На Пхукете началась выездная кампания по тестированию на COVID. В некоторых случаях людей сразу и прививают. Фото: OrBorJor

На Пхукете началась выездная кампания по тестированию на COVID. В некоторых случаях людей сразу и прививают. Фото: OrBorJor

На Пхукете началась выездная кампания по тестированию на COVID. В некоторых случаях людей сразу и прививают. Фото: OrBorJor

На Пхукете началась выездная кампания по тестированию на COVID. В некоторых случаях людей сразу и прививают. Фото: OrBorJor

В частности, привлеченные к кампании медицинские специалисты 7 мая взяли анализы у более 300 жителей Пхукет-Тауна. Тестирование проходило у здания Phuket Community Hall.

Как пояснил глава OrBorJor Реват Арироб, кампанию финансирует Национальное управление по безопасности в сфере здравоохранения (NHSO). Оно же до 15 мая оплачивает экспресс-анализы в аэропорту, на КПП Тха-Чат-Чай и в Phuket Gateway.

«Цель проекта защитить людей от вируса и обеспечить их безопасность за счет того чтобы лица из групп риска быстро получали диагноз и лечение. Это поможет взрастить уверенность среди местных жителей Пхукета и Туристов», – заявил господин Арироб

«Эта третья волна СOVID-19 отличается высокой заразностью. Заразиться быстро, а лечить болезнь тяжело. Если мы не будем проводить скрининг жителей провинции или концентрироваться на известных группах риска, болезнь может начать распространяться. Поэтому нам нужно как можно быстрее идентифицировать уязвимые группы», – добавил он.

Кампания по проверке жителей Пхукета на коронавирус будет продолжаться до 15 мая.

«Если будет обнаружен тренд на увеличение числа заболеваний во многих районах, нам, возможно, придется расширить скрининг. Если число заражений будет падать, мы свернем проект», – добавил он.

Текущая статистика

В день запуска кампании (7 мая) на Пхукете было зафиксировано 10 новых случаев коронавируса, днем ранее – пять. Всего с 3 апреля на острове было выявлено 508 случаев (не считая шести пациентов, доставленных на Пхукет для лечения из других провинций).

В больницах острова по состоянию на 18:00 пятницы (7 мая) находились 206 пациентов, 308 были выписаны, смертей от COVID-19 не было.

Также 7 мая было объявлено, что Пхукет с 15 мая сворачивает экспресс-тестирование приезжающих в аэропорту, на КПП Тха-Чат-Чай и в Phuket Gateway. Для свободного въезда на остров нужен будет сертификат о полной вакцинации или справка об отрицательном тесте на COVID годностью 72 часа. Впрочем, само экспресс-тестирование за весь срок с 22 апреля по 7 мая не выявило значительного количества зараженных. Проверку прошли почти 46 тыс. человек, подтвержденных положительных случаев было лишь 18 (плюс пять ложно положительных).

Прививка с выездом

Зато на Пхукете продолжается «прицельное» тестирование в поселениях морских цыган. Первой была проверена деревня в Раваи, а 7 мая пришла очередь деревни на мысе Тукке (остров Сирэ). Там, среди прочего, был развернут и выездной прививочный пункт.

Деревня на мысе Тукке – одно из крупнейших во всей стране сообществ представителей народности урак-лавой. В деревне живут около 1,6 тыс. человек, количество домохозяйств – 343. В ходе выездной акции 7 мая были привиты не мене 311 жителей, говорится в сообщении OrBorJor. Вторую дозу вакцины привитые получат 30 мая.

Как отметил господин Арироб, это была первая выездная прививочная акция, нацеленная на конкретное сообщество.

«Морские цыгане не имеют доступа к технологиям и социальным медиа, зачастую они даже не понимают тайского языка. Поэтому работники Пхукетского офиса Минздрава (РРНО), персонал Vachira Phuket Hospital и медицинские волонтеры сами пришли к ним, чтобы оказать помощь. Жители, со своей стороны, продемонстрировали высокую готовность сотрудничать и прививаться. У всех чувствуется энтузиазм. Они знают, что прививка предотвращает развитие серьезных симптомов при заражении COVID-19. Лидеры сообщества донесли это до своих людей», – отметил Реват Арироб.

Еще одна выездная прививочная станция была организована в храме Wat Mongkol Nimit на Thepkrasattri Rd. в Пхукет-Тауне. Там вакцину получили 262 монаха и монахини, а также работающие в храме помощники. Причем среди присутствовавших были люди (монахи и не только) из храмов Wat Ban Manik, Wat Thepwanaram, Wat Kathu и Wat Ketho.





