На Пхукете начались семь дней опасности на дорогах

Новогодняя неделя усиленного контроля на дорогах Таиланда стартовала сегодня в полночь.

27 Декабря 2018, 11:48 AM

Фото: Phuket PR Department

Центр по контролю за дорожной ситуацией, который будет координировать действия официальных лиц и сотрудников экстренных служб, открылся в администрации провинции вечером 26 декабря. Участие в церемонии принял губернатор Пхакапхонг Тавипатана.

«Пусть с вами в пути будет благословение и счастье. Когда все соблюдают правила дорожного движения, все находятся в безопасности. Жизням людей тогда ничего не угрожает», – заявил губернатор.

Первый доклад о ходе кампании был опубликован в 8:00 утра 27 декабря. Согласно официальным данным, аварий с летальным исходом на острове не произошло, однако уже появились первые пострадавшие – некий 24-летний гражданин Эстонии и 28-летний россиянин по фамилии Амболов. Оба пострадали в мотоциклетных ДТП после полуночи. Россиянин попал в аварию у храма Wat Chalong около 0:30, эстонец пострадал у магазина SuperCheap в Раваи около 1:30.