На Пхукете начались ритуалы в честь установки нового городского столба

Официальные лица Пхукета во главе с губернатором Наронгом Вунсиеу приняли участие в первой церемонии, прошедшей 31 июля у святилища в Мыанг-Мае и открывшей серию традиционных ритуалов, связанных с установкой на острове нового городского столба, или Лак Мыанга, как он именуется по-тайски. С завтрашенго дня должны начаться масштабные уличные шествия, в ходе которых реликвии пронесут по трем округам провинции.

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В понедельник, 31 мая, в Мыанг-Мае устанавливали навершие Пхум Кхао Бин над святилищем, где находится самый северный из пхукетских Лак Мыангов. Все мероприятия проходили в одной локации, зрителей было немного.

С 2 по 4 августа будут проходить уличные парады, в рамках которых копии Лак Мыангов и другие реликвии пронесут по всему острову. Участники будут идти по дорогам общего пользования, так что можно ожидать кратковременного затруднения движения. Но одновременно это будет и возможность лично увидеть уникальное зрелище, подобного которому на острове не было много лет.

Дневные шествия будут завершаться в локациях, имеющих высокую символическую значимость для Пхукета, таких как, к примеру, храм Wat Chalong. Там реликвии будут оставаться на ночь, чтобы утром продолжить путешествие по острову.

Расписание парадов следующее:

2 августа. Пхукет-Таун – Чалонг. Парад начнется в 9:30 утра от здания административной организации Пхукета (OrBorJor, РРАО) в Пхукет-Тауне. Святыни пронесут по Старому Городу к храму Wat Mongkol Nimit, затем – к Часовой башне на кольцевой развязке Surin Circle. После этого процессия начнет долгий путь до Кольца Чалонга через Сапан-Хин и по Chao Fa East Rd. Финальная точка – храм Wat Chalong, куда участники проследуют по Chao Fa West Rd.

3 августа. Чалонг – Кату. В 9:00 утра святыни покинут Wat Chalong. Парад направится по Chao Fa West Rd. к Central Phuket, а там свернет на Wichit Songkran Rd. и двинется в Кату. Двухчасовая остановка запланирована в парке у старой вискикурни (Whiskey Mansion). Затем участники сделают круг по Кату, пройдя мимо гольф-клубов на севере района к храму Wat Kathu, где будет еще одна остановка. Финальная точка маршрута – окружная управа Кату рядом с перекрестком Си-Ко, последним перед дорогой на Патонг.

4 августа. Кату – Пхукет-Таун – Таланг. Процессия покинет администрацию Кату в 9:00 утра и снова направится к Central, но уже пройдет мимо него в Пхукет-Таун, где повернет на Thepkrasattri Rd. Остановка запланирована в храме Wat Phra Thong. После этого участникам шествия предстоит прямой, но очень долгий маршрут: через Ко-Кэу, мимо Памятника Героиням, через весь Таланг – на самый север острова. Финальный пункт назначения – святыня с Лак Мыангом в Мыанг-Мае, где проходили ритуалы 31 июля.

Официальные лица заранее предупреждают, что количество участников уличных шествий может быть значительным. Кроме того, процессия будет делать остановки на маршруте, чтобы местные жители могли отдать дань уважения Лак Мыангу.

Трехдневная процедура установки и освящения нового Лак Мыанга в Пхукет-Тауне будет проходить у администрации провинции на Tha Kraeng Rd. с 5 по 7 августа. Лак Мыанг у Phuket Provincial Hall станет первым, который установят южнее Памятника Героиням. Участие в церемонии примут представители высшего буддистского духовенства – Пхра Сурия Сонгклод и Пхра Сайом Пху Ян.