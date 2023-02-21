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На Пхукете начались рейды по ночным заведениям

Администрация провинции Пхукет отдала распоряжение властям на местах усилить контроль за соблюдением ночными заведениями разрешенных часов работы, под которым обычно понимается максимум 2:00 ночи. Приказ по провинции был издан 20 февраля, и в тот же вечер представители окружных управ при силовой поддержке волонтеров местной обороны (OrSor) и полиции провели первые рейды.

Новости Пхукета

21 Февраля 2023, 10:21 AM
Полиция, OrSor и районные управы пошли по барам 20 февраля. Об арестах пока не сообщалось. Фото: Phuket Info Center

Полиция, OrSor и районные управы пошли по барам 20 февраля. Об арестах пока не сообщалось. Фото: Phuket Info Center

Полиция, OrSor и районные управы пошли по барам 20 февраля. Об арестах пока не сообщалось. Фото: Phuket Info Center

Полиция, OrSor и районные управы пошли по барам 20 февраля. Об арестах пока не сообщалось. Фото: Phuket Info Center

Полиция, OrSor и районные управы пошли по барам 20 февраля. Об арестах пока не сообщалось. Фото: Phuket Info Center

Полиция, OrSor и районные управы пошли по барам 20 февраля. Об арестах пока не сообщалось. Фото: Phuket Info Center

Полиция, OrSor и районные управы пошли по барам 20 февраля. Об арестах пока не сообщалось. Фото: Phuket Info Center

Полиция, OrSor и районные управы пошли по барам 20 февраля. Об арестах пока не сообщалось. Фото: Phuket Info Center

Полиция, OrSor и районные управы пошли по барам 20 февраля. Об арестах пока не сообщалось. Фото: Phuket Info Center

Полиция, OrSor и районные управы пошли по барам 20 февраля. Об арестах пока не сообщалось. Фото: Phuket Info Center

Полиция, OrSor и районные управы пошли по барам 20 февраля. Об арестах пока не сообщалось. Фото: Phuket Info Center

Полиция, OrSor и районные управы пошли по барам 20 февраля. Об арестах пока не сообщалось. Фото: Phuket Info Center

Приказ по провинции 0018.1/1463 был выпущен от имени губернатора Пхукета Наронга Вунсиеу, но подписан вице-губернатором Анупапом Родкваном Йодрабамом. Именно с такого приказа началась охота на нелегальных таксистов, методично (пусть и не масштабно) продолжающаяся уже третью неделю. Новый приказ, касающийся баров и пабов, имеет пометку «максимально срочно».

В приказе говорится, что он выпущен на фоне жалоб в соцсетях, а также прямых обращений граждан в органы власти с сообщениями о ночных клубах и других заведений питейно-музыкального профиля, «открытых сверх указанных в законе часов» в Патонге и округе Мыанг-Пхукет. В состав последнего входят Пхукет-Таун, Чалонг, Раваи и Карон.

В связи с этим приказ предисывает главам всех трех округов Пхукета совместно с полицией принять меры по выявлению и пресечению подобных нарушений, а также активно реагировать на поступающие жалобы граждан. От окружных управ требуют «действовать более жестко».

Отдельным пунктом в документе упомянуто приложение для приема сообщений и жалоб от граждан Traffy Fondue, которое сейчас пытаются оживить и сделать популярным власти провинции.

Как сообщает связанная с офисом губернатора страница Phuket Info Center, первые рейды вечером 20 февраля прошли в Патонг и Пхукет-Тауне. Опубликованные страницей фотографии подтверждают проверки в указанных локациях.

При этом ни в приказе, ни в публикации Phuket Info Center не говорится о том, до какого часа должны работать развлекательные заведения. Поскольку закон не менялся, то формально это 2:00 ночи для выделенных развлекательных зон (к ним относится Bangla Rd. и как минимум раньше относилась Taina Rd. в Кароне) и 00:00 для всех остальных мест (если зонирование не менялось, то в Раваи, Чалонге и Пхукет-Тауне развлекательных зон нет).

О выявленных нарушениях и арестах по итогам первых рейдов 20 февраля не сообщалось. В сети есть фотографии с проверок в барах и пабах, но ни на один снимок не попали часы, на самих фото (в отличие от публикаций OrBorJor) время тоже не указано.

 

 

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