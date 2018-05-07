На Пхукете начались проверки языковых школ

Кампания по проверке языковых школ, ыдающих документы для получения студенческих виз, стартовала на Пхукете на прошлой неделе.

7 Мая 2018 11:33:13

Фото: Туристическая полиция Пхукета

Как подтвердили «Новостям Пхукета» в туристической полиции, в первый день кампании были проверены три языковых школы в южной части острова – TTT Language School у пирса в Чалонге, LinguaPlus Language School к югу от кольца Чалонга и Phuket Rawai Language School в Раваи. Никаких нарушений выявлено не было.

«Мы проверили наличие у школ необходимых лицензий на ведение бизнеса и сертификатов Министерства образования на работу в качестве языковых центров. Также мы провели проверку на предмет оверстея у стундентов и проверили журналы посещения занятий, чтобы убедиться, что студенты этих школ действительно учатся», – заявил капитан туристической полиции Эккачай Сири.

«Мы продолжим проверки и в течение недели проверим другие школы на острове», – добавил капитан.

Напомним, что в апреле в Таиланде прошло несколько рейдов, направленных на выявление и задержание иностранцев, нелегально находящихся в стране. В ходе одной из операций X-Ray Outlaw Foreigner было проверено несколько десятков образовательных заведений, организующих языковые курсы с возможностью получения долгосрочных виз.

Как заявил после проверки генерал-майор туристической полиции Сурачет Хакпан, среди задержанных криминальных элементов были лица, проживавшие в Таиланде по образовательным визам, полученным при содействии школ.

«Преступники из-за рубежа приезжают в Таиланд, записываются на языковые курсы и затем меняют тип визы с туристической на образовательную, которая позволяет оставаться в стране намного дольше», – объяснял генерал Хакпан.

В первых числах мая аналогичная кампания по проверке школ стартовала и на Пхукете.