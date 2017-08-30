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На Пхукете начались поиски попавшего на видео крокодила

Губернатор провинции Норрапхат Плодтхонг отдал распоряжение быть начеку на случай, если крокодила снова заметят.

Иккапоп Тхонгтуб

30 Августа 2017 17:58:12

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В среду, 30 августа, губернатор Плодтхонг с другими официальными лицами посетил северную часть пляжа Банг-Тао (пляж Лейпанг), где, по сообщениям очевидцев, видели крокодила.

«Мне сообщили, что в прошлые четверг-пятницу крокодила видели многие люди, но это было издали, и они не были уверены», – заявил губернатор.

По словам главы провинции, поиском крокодила занимаются специально сформированные команды. Также наготове находятся специалисты по крокодилам, такие как сотрудники крокодильих ферм и шоу. Сотрудники профильных ведомств получили распоряжение также быть начеку.

«Официальным лицам в этом районе отдано распоряжение следить, не появится ли крокодил снова. Пляжные спасатели уже прочесали этот участок моря на аквабайках, также была проведена разведка с использованием квадрокоптеров», – рассказал губернатор. Впрочем, никаких следов крокодила сегодня обнаружено не было.

«Сотрудники пхукетского офиса Департамента рыболовства подтвердили по имеющимся изображения, что это пресноводный крокодил. Для обитания морских крокодилов этот район не подходит», – заявил глава провинции.

Специалисты пока не могут сказать, откуда крокодил мог взяться на Банг-Тао. В настоящий момент существуют две версии: либо хищник сбежал с одной из крокодильих ферм, либо до этого он обитал на одном из болот в Таланге. Последнее предположение, в частности, озвучивалось в 2013 году, когда крокодил неожиданно был замечен в море у пляжа Май-Кхао.

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