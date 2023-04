На Пхукете начали выдавать желтые карточки тайцам и усилили выявление оверстэйщиков

Пхукетский офис Иммиграционного бюро подтвердил, что предупреждения за несоблюдение законов могут получать не только иностранцы, но и тайские граждане. Информация о том, что три местных жителя получили желтые карточки за неисполнение требования о регистрации проживающих у них иностранцев по форме ТМ30, содержится в последнем отчете ведомства о зарубежных прибытиях и иностранной преступности. Начальник иммиграционной полиции на Пхукете полковник Тханет Сукчай подтвердил The Phuket News и «Новостям Пхукета», что это не ошибка. В отдельной беседе он рассказал редакции, как сейчас реализуется политика Good Guys In, Bad Guys Out, направленная на борьбу с лицами, нелегально находящимися в Таиланде по просроченным визам.

Натта Тепбамрунг

Визит полковника Пхайрата Пукчарона в Иммиграционное бюро Пхукета перед Сонгкраном. Фото: Phuket Immigration Визит полковника Пхайрата Пукчарона в Иммиграционное бюро Пхукета перед Сонгкраном. Фото: Phuket Immigration Визит полковника Пхайрата Пукчарона в Иммиграционное бюро Пхукета перед Сонгкраном. Фото: Phuket Immigration Визит полковника Пхайрата Пукчарона в Иммиграционное бюро Пхукета перед Сонгкраном. Фото: Phuket Immigration Визит полковника Пхайрата Пукчарона в Иммиграционное бюро Пхукета перед Сонгкраном. Фото: Phuket Immigration Визит полковника Пхайрата Пукчарона в Иммиграционное бюро Пхукета перед Сонгкраном. Фото: Phuket Immigration Полковник Тханет Сукчай на церемонии в честь Сонгкрана в своем ведомстве. Фото: Phuket Immigration

На то, что никакой ошибки в отчете нет указывал его заголовок, гласивший – «Статистика по иностранцам/владельцам жилья, совершившим правонарушения и получившим предупреждения». Впрочем, редакция The Phuket News и «Новостей Пхукета» решила дополнительно обратиться к полковнику Сукчаю для перепроверки. Офицер подтвердил информацию и добавил, что в упомянутый отчет попали тайские владельцы жилья, привлекшие к себе внимание бюро тем, что остановившиеся у них иностранцы сами нарушили те или иные законы. О проведении таких проверок он говорил The Phuket News и раньше, но в отчете это было отражено впервые. «Когда мы арестовываем иностранца за совершение преступления, мы вызываем в офис Иммиграционного бюро человека, у которого он снял жилье, и выносим арендодателю предупреждение. Это делается параллельно с организацией депортации жильца-иностранца. Вынесение предупреждения действует на них, поскольку сдача жилья является их бизнесом, и они опасаются, что это скажется на бизнесе», – пояснил глава иммиграционной полиции на Пхукете. В каждом из трех случаев, попавших в отчет за 1-15 апреля, нарушение иностранца состояло в превышении разрешенного срока пребывания в стране (оверстэй) или нелегальной трудовой миграции – и то, и другое закон классифицирует как нахождение в Таиланде без действительного разрешения на пребывание (визы). «Если владелец жилья не помогает нам и позволяет преступникам жить у себя, то он, скорее всего, заботится лишь о собственном бизнесе и совсем не думает о Пхукете. Кроме того, это создает дополнительную работу для сотрудников Иммиграционного бюро», – заявил полковник Сукчай. Офицер напомнил о реализуемой с 2016 года политике Good Guys In, Bad Guys Out, предполагающей не только депортацию, но и запрет на повторный въезд в страну при длительном (более 90 дней) оверстэе и в тех случаях, когда иностранец не сообщает добровольно о превышении срока пребывания, а факт нарушения вскрывается при аресте. Срок нахождения в черном списке – от одного года. Полковник отметил, что не хочет, чтобы законопослушные гости страны оказывались в «плохом окружении», в частности, проживали в местах, где осуществляется незаконный оборот наркотиков. По словам господина Сукчая, это может сбить с правильного пути добропорядочного человека. На это и направлен контроль через собственников жилья. «В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Приезжающий в Таиланд иностранец обязан уважать наши законы, а помогать в контроле за этим должны люди, сдающие в аренду жилье. Чтобы туризм устойчиво и ответственно развивался, Пхукет должен быть безопасным городом», – заявил полковник Сукчай. Сдавайтесь пока не поздно В отдельной беседе с «Новостями Пхукета» и The Phuket News еще до Сонгкрана полковник Сукчай прокомментировал и участившиеся сообщения об арестах иностранцев за визовые нарушения в местном аэропорту. Публикации, которых было не менее десятка, вызвали вопросы у иностранных резидентов Пхукета, поскольку при оверстэе обращение к сотрудники Иммиграционного бюро на стойке паспортного контроля в аэропорту всегда считалось явкой с повинной – нарушитель платил штраф и покидал страну без ареста, суда, сгоревших билетов и черного списка. Старший офицер иммиграционной полиции Пхукета заверил, что никаких изменений в политике не произошло, но его ведомство, действительно, увеличило активность как в плане выявления лиц с просроченными визами, так и в плане публикации новостей о подобных арестах. «Мы более активны в арестах оверстэйщиков, и большее число случаев отражается в публичных отчетах. Когда нарушители видят, что мы действуем против них более конкретно, они пытаются сами покинуть Пхукет, потому что наказанием в случае ареста является занесение в черный список», – заявил полковник Сукчай. Офицер заверил, что в случае нормального оверстэя (несколько дней, недель) можно обращаться прямо на стойку паспортного контроля в аэропорту. После оплаты штрафа в размере 500 бат за день просрочки иностранец свободно вылетит из страны, однако максимальный штраф по закону – до 20 тыс. бат в сумме. После этого возможны проблемы. Из разговора с полковником Сукчакм следует, что его ведомство трактует длительный оверстэй как указание на то, что за иностранцем могут числиться другие нарушения закона, такие как нелегальная работа в Таиланде. В беседе с The Phuket News и «Новостями Пхукета» полковник Сукчай приравнял разрешенный максимум по штрафу в размере 20 тыс. бат (40 дней) и 90-дневный период, при котором не предполагается черного списка, если не было ареста. Полковник не стал вдаваться в тонкости трактовки сроков, а просто заявил, что оптимальной стратегией будет проинформировать Иммиграционное бюро о возможных трудностях еще до того, как оверстэй начнется или сразу же после его начала. Эту же рекомендацию дают обращающимся иностранцам и волонтеры иммиграционной полиции – при возникшем оверстэе лучше сразу сообщить об этом в ведомство, не дожидаясь, когда нарушение вскроется случайно, к примеру, при задержании за нарушение ПДД. «Если иностранец не планирует умышленный оверстэй, он может добровольно явиться в офис Иммиграционного бюро на Пхукете или обратиться к сотрудникам в аэропорту для оплаты штрафа перед вылетом. Пожалуйста, не ждите, когда оверстэй достигнет 90 дней. После этого добровольная сдача уже невозможна, остается только черный список», – предупредил полковник Сукчай. Ту же рекомендацию офицер дал касательно случаев, когда оверстэй грозит или уже начался по независящим от самого иностранца причинам, таким физическое отсутствие действительного паспорта – допустим, если он был украден или у документа истек срок действия, а новый посольство еще не выдало. «В случае оверстэя по неконтролируемым причинам, таким как если паспорт украли или забрала языковая школа либо агентство по помощи в бухгалтерских и визовых вопросах, иностранец может сообщать об этом в Иммиграционное бюро Пхукета и не ждать, когда станет слишком поздно», – сказал полковник Сукчай. «Также и в с случае, когда иностранцы передают паспорта визовым агентствам для продления виз. Если человек понимает, что компания не возвращает документ со штампом в течение месяца, то следует сообщить о возникшей иммиграционной проблеме [в Иммиграционное бюро]. Некоторые люди ждут до истечения трех месяцев, некоторые ждут даже дольше. Ожидание без информирования Иммиграционного бюро не является уважительной причиной, [освобождающей от санкций за оверстэй]», – добавил глава Иммиграционного бюро Пхукета.





19 Апреля 2023, 01:19 PM