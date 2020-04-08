Иммиграционное бюро Пхукета начало прием иностранцев в мобильных офисах, чтобы те могли решить визовые вопросы без поездки в Пхукет-Таун. Мобильные офисы будут функционировать и в тамбонах, официально объявленных закрытыми на въезд и выезд по приказу губернатора.

Таньялак Сакут

8 Апреля 2020, 12:27 PM

На Пхукете начали работать мобильные офисы Иммиграционного бюро. Фото: Phuket Immigration / Facebook

Как пояснил заместитель главы Иммиграционного бюро Пхукета полковник Нарыват Путтхавиро, мобильные офисы начали работать 7 апреля. Прием в них осуществляется по будним дням с 10:00 до 15:00.

В мобильных офисах можно продлить краткосрочные (30 дней и менее) и долгосрочные (от 30 дней) разрешения на пребывание в стране, а также получить штамп Re-Entry для выезда из страны без потери визы, зарегистрировать адрес проживания и подать отчет о пребывании в Таиланде свыше 90 дней.

Как пояснил полковник Путтхавиро, мобильные офисы будут менять расположение, чтобы охватить больше районов острова. К примеру, 7 апреля прием осуществлялся в офисе Иммиграционного бюро в Патонге, в полицейском участке Карона и в полицейском участке Чалонга. Сегодня мобильные отделения работают в офисе Иммиграционного бюро в Патонге, на пирсе в Чалонге и напротив почетного консульства Мексики в The Plaza Surin в Чернг-Талей.

График работы мобильных офисов публикуется ежедневно на сайте Иммиграционного бюро Пхукета (здесь) и на странице в Facebook (здесь).

Также полковник Путтхавиро сообщил The Phuket News и «Новостям Пхукета», что иностранцы, не имеющие возможности вылететь из страны, могут получить 30-дневное продление разрешенного срока пребывания, но для этого нужно явиться в Иммиграционное бюро. Приказа об автоматическом продлении пока не было.

«Мы пока не получали никаких новых распоряжений на этот счет, но знаем, что работа ведется. Пока что для получения продления на 30 дней туристу по-прежнему нужно подать заявление лично. Стоимость продления – 1900 бат», – заявил полковник.

Также господин Путтхавиро подтвердил, что записать на прием в офисе Иммиграционного бюро в Пхукет-Тауне можно при помощи мобильного приложения QueQ для iOS (здесь) и Android (здесь). Это должно уменьшить время ожидания в очереди.

При этом полковник Путтхавиро отметил, что записаться через приложение можно лишь для встреч по вопросам туристических виз (опция Phuket immigration 2) и пенсионных, образовательных и медицинских виз (опция Phuket immigration 1).

«Опция Phuket immigration 1 (для рабочих и семейных виз) пока не работает. Пожалуйста, приходите в наш офис в обычном порядке», – указал полковник Путтхавиро.

Также офицер отметил, что посещение Иммиграционного бюро классифицируется как неотложная поездка. Таким образом на лиц, отправляющихся решать визовые вопросы, не распространяются ограничения на передвижения по острову. Также на чекопинтах не должны задерживать и тех, кто едет в аэропорт, чтобы покинуть страну.

«Иностранцу следует сообщить сотрудникам на чекпоинте, что он едет в аэропорт на свой рейс, и предъявить паспорт и билет», – заявил полковник Путтхавиро.