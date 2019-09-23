На Пхукете начали бесплатно раздавать маски для защиты от смога

Пхукетский офис Минздрава выпустил предупреждение о повышенном содержании в воздухе мелкодисперсных частиц от индонезийских пожаров и рекомендовал пациентам из группы повышенного риска внимательно следить за состоянием здоровья.

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Как пояснил в беседе с «Новостями Пхукета» глава местного офиса Минздрава Тханит Сермкэу, к группе повышенного риска относятся дети, люди старшего возраста, а также лица с заболеваниями дыхательной системы и сердечными заболеваниям. Всем им господин Сермкэу рекомендовал внимательно следить за состоянием здоровья, не выходить на улицу без необходимости, а при ухудшении самочувствия обращаться в медицинские учреждения.

«Если вы чувствуете боль в груди, испытываете головную боль или затруднения дыхания, пожалуйста, обратитесь к врачу», – предупредил господин Сермкэу.

По словам пхукетского офиса Минздрава, все государственные больницы острова и районные центры медицинской помощи получили распоряжение начать бесплатную раздачу защитных масок нуждающимся.

О случаях отказа в оказании помощи господин Сермкэу рекомендовал сообщать в его ведомство по телефонам 076-212297 и 076-222913.

Носить защитные маски во время нахождения на открытом воздухе рекомендовал и руководитель местного отделения Министерства окружающей среды Йонгйут Панитаунгкун.

«При нахождении на открытом воздухе следует носить защитные маски. Лучшие из них – маски N95. Если же у вас нет под рукой маски, хотя бы прикройте нос и рот чем-либо еще. Это лучше, чем ничего», – заявил глава пхукетского офиса Министерства окружающей среды.

Господин Панитаунгкун подтвердил, что уровень качества воздуха на острове по-прежнему остается неудовлетворительным. Текущая оценка – 116 баллов («нездоровый»). К категории имеющих негативное воздействие на здоровье относятся все показатели загрязнения воздуха свыше 101 балла. Следить за ситуацией в режими реального времени можно на сайте Air4Thai (см. здесь).

По состоянию на 11:30 утра общий уровень загрязнения воздуха, согласно данным с Air4Thai, составлял 124 балла. При этом на мониторинговом портале aqicn.org показатель в 10:00 был еще выше – 151 балл (см. здесь).

Господин Панитаунгкун выразил надежду на то, что направление ветра сегодня изменится и воздух станет чище уже сегодня.

«Но пока что я не могу с уверенностью сказать, когда погода улучшится. Все зависит от ветра», – развел руками господин Панитаунгкун.