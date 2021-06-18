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На Пхукете началась запись на прививку для иностранцев без ворк-пермитов

Власти Пхукета открыли запись на вакцинацию для иностранцев, не имеющих разрешений на работу. Соответствующий раздел появился на сайте www.phuketwin.com.

Новости Пхукета

18 Июня 2021, 03:46 PM
Фото: www.Phuketwin.com

Фото: www.Phuketwin.com

Объявление о том, что записаться на прививку от коронавируса теперь могут и иностранцы без ворк-пермитов, было опубликовано на странице «коронавирусного инфоцентра» (Official COVID-19 Information Center Phuket) в Facebook.

В лаконичной публикации сообщалось следующее: «Иностранцы, зарегистрированные в качестве живущих на Пхукете без разрешений на работу теперь могут подать заявку [на вакцинацию] через вебсайт www.phuket.win».

Других подробностей власти не озвучили. В частности, неизвестно, когда именно зарегистрировавшиеся смогут сделать непосредственно саму прививку и какой вакциной. Изначально позиция властей состояла в том, что иностранцы будут прививаться вакциной AstraZeneca, но ходе первого раунда прививочной кампании среди зарубежных граждан использовалась вакцина Sinovac.

При регистрации на прививку через портал www.phuketwin.com (раздел Vaccination for non-work permit foreigners) требуется указать паспортные данные, данные текущей визы, адрес в Таиланде, номер телефона для получения sms и электронную почту.

 

 

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