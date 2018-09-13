На Пхукете началась вторая волна стерилизации обезьян

В среду, 12 сентября, на Пхукете началась вторая волна масштабной кампании по стерилизации макак.

13 Сентября 2018 17:03:21

На Пхукете началась вторая волна стерилизации обезьян. Фото: PR Depratment

О старте второй волны кампании объявил господин Понгчарт Чоыхом, руководящий программой по сдерживанию роста обезьяньих популяций и возглавляющий образовательный центр при природном заказнике Khao Phra Theaw в Таланге.

По словам господина Чоыхома, клетки с приманкой для макак были установлены на холмах То-Сэ и Ранг в Пхукет-Тауне. Всего в рамках второй волны планируется поймать, стерилизовать и выпустить на волю 250 обезьян.

Также господин Чоыхом отметил, что свои плоды дала и информационно-разъяснительная работа с жителями районов, где обитают обезьяны. В частности, они стали оставлять меньше пищевых отходов, до которым могут добраться макаки.

«Эти люди все хорошо поняли и откликнулись на наш призыв», – заявил спецаилист.

Напомним, власти Пхукета в этом году занялись решением проблемы численности обезьян на мысе Яму, в Банг-Ронге, в двух районах Рассады, на острове Сиры, на холме Ранг и на холме То-Сэ. Проект предполагает стерилизацию части обезьян и переселение их на безлюдные острова у побережья Пхукета, в частности, на Ко-Пайю и Ко-Тханан.