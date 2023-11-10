На Пхукете началась вакцинация школьниц от ВПЧ для борьбы с раком

На Пхукете началась вакцинация школьниц от вируса папилломы человека (ВПЧ, HPV) в рамках общенациональной кампании по борьбе с женскими видами рака. Власти страны поставили себе цель за 100 дней привить ровно 1 млн девочек, девушек и молодых женщин. На Пхукете вакцину от ВПЧ первыми получили 200 школьниц из Plookpanya School в Пхукет-Тауне. С вирусом в течение жизни сталкиваются почти все люди, ведущие активную половую жизнь. И именно он ответственен за большинство случае развития рака шейки матки у женщины, напомнил глава РРНО Кусак Кукиаттикун. Прививочная кампания на Пхукете проходит под слоганом «Спасем наших школьниц».

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Вирусы папилломы человека (ВПЧ) – группа вирусов из семейства папилломавирусов, насчитывающая порядка 30 видов и около 170 штаммов. Около 85% сексуально активных женщин и 90% сексуально активных мужчин в течение жизни хотя бы раз инфицируются ВПЧ, но в большинстве случаев заражение почти никак не проявляется, и у более 90% зараженных инфекция впоследствии исчезает.

Однако, как отмечает Всемирная ассоциация здравоохранения (ВОЗ, WHO), устойчивое инфицирование грозит развитием онкологических заболеваний, главное из которых – рак шейки матки. При этом проявляется он обычно «лишь по истечении десятилетий после инфицирования».

«Четвертым по степени распространенности видом онкологических заболеваний у женщин является рак шейки матки, и более 95% случаев заболевания раком шейки матки вызвано ВПЧ, передаваемым половым путем», – говорится на сайте ВОЗ.

«Хотя в большинстве случаев заражение ВПЧ проходит само собой, а предраковые поражения самопроизвольно излечиваются, все женщины подвержены риску перехода инфекции в хроническую форму и прогрессирования предраковых поражений в инвазивный рак шейки матки. У женщин с нормальным иммунитетом рак шейки матки может развиваться в течение 15-20 лет. Однако при нарушениях иммунной системы, например у женщин с нелеченой ВИЧ-инфекцией, этот процесс может занять всего 5-10 лет», – предупреждает ВОЗ.

В рамках глобальной программы по борьбе с женским раком ВОЗ поощряет и настоятельно рекомендует вакцинацию от ВПЧ как главной причины этого онкологического заболевания. Цель организации – выйти к 2030 году на показатели 90-70-90:

90% девочек к 15 годам должны быть в полной мере вакцинированы против ВПЧ;

70% женщин должны пройти скрининг в возрасте 35 лет и повторить его в возрасте 45 лет;

90% женщин с выявленной болезнью должны получать лечение.

Медицинские специалисты подчеркивают важность вакцинации именно девочек в школьном возрасте, то есть до того (по возможности), как они начнут активную половую жизнь и столкнутся с папилломавирусом. Хотя половой способ передачи вируса не является единственным, он все же остается основным.

«Вакцины против ВПЧ наиболее эффективны, если вводятся до заражения. Поэтому в целях профилактики рака шейки матки ВОЗ рекомендует проводить вакцинацию девочек в возрасте от 9 до 14 лет, когда большинство из них еще не начали половую жизнь. В некоторых странах начата вакцинация мальчиков, поскольку она предупреждает развитие связанных с ВПЧ видов рака у мужчин», – отмечает ВОЗ.

Говоря о вакцинации пхукетских школьниц, доктор Кусак Кукиаттикун озвучил девиз общенациональной кампании, в котором фактически перечислены все приоритеты ВОЗ: «Распространение знаний, превентивная работа, раннее обнаружение и лечение, защита от рака».

Вакцинировать против ВПЧ будут девочек и молодых женщин в возрасте от 11 до 20 лет. Более широкую прививочную кампанию (среди взрослых женщин, среди мужчин и так далее) сдерживает дефицит вакцин, что ВОЗ признает в качестве одной из главных сложностей на глобальном уровне. Вакцин не хватает даже на группу наивысшего приоритета.

«Рак – важная проблема общественного здравоохранения в Таиланде, которая, вероятно, будет только усугубляться. В частности, рак шейки матки – второй по распространенности у женщин до 45 лет. В последние пять лет мы ежегодно фиксировали 6,5 тыс. новых случаев по всей стране и 2 тыс. смертей. На Пхукете в период с 2018 по 2022 годы мы в среднем ежегодно фиксировали 10 пациенток с раком шейки матки. Причина – вирус папилломы человека, также известный как ВПЧ. Способ передачи – прямой контакт или половой контакт», – отметил доктор Кукиаттикун.

Глава РРНО указал, что имеющаяся вакцина от ВПЧ отличается высокой эффективностью при применении до того, как человек впервые столкнется с вирусом. В таком случае ее эффективность достигает 93-95%.

Господин Кукуиттикун отметил, что в Таиланде еще в 2017 году была принята программа по вакцинации всех школьниц в пятом классе (в возрасте 11 лет), но кампанию сдерживает глобальный дефицит вакцин. В этом году Минздрав приложил максимум усилий, чтобы ускорить прививочную кампанию среди девочек и девушек 11-20 лет, как в образовательных учреждения, так и вне их. Программа по вакцинации 1 млн девушек за 100 дней получила такой же лейбл Quick Win («Быстрая победа»), как и другие, не медицинские, инициативы нового правительства.

Параллельно Минздрав Таиланда запустил проект по сексуальному просвещению девушек и юношей через мессенджер LINE (https://line.me/R/ti/p/@teen_club). В группе TEEN CLUB подростки могут задать специалистам вопросы, с которыми они не рискуют обратиться к родителям или кому-либо еще. Также доступна телефонная горячая линия 1663 и чат-бот. Минздрав обещает тинейджерам конфиденциальность и сохранение врачебной тайны.