Королевская армия Таиланда приступила к раздаче бесплатных обедов нуждающимся жителям Пхукета. Раздача осуществляется в рамках кампании Royal Kitchen (Королевская кухня), реализуемой по инициативе Его Величества Короля и Ее Величества Королевы Таиланда.

Новости Пхукета

29 Апреля 2020, 02:14 PM

На Пхукете началась раздача бесплатных обедов от Его Величества. Еду готовят халяльной, чтобы помощью могли воспользоваться и мусульмане. Фото: Phuket PR Department

Старт кампании Royal Kitchen на Пхукете был дан в понедельник, 27 апреля. Специально для этого на остров прибыл генерал-лейтенант Порнсак Пунсават, возглавляющий четвертом региональное командование Королевской армии Таиланда.

«Мы здесь, чтобы помочь всему Пхукету и облегчить страдания людей раздачей обедов и продуктов питания», – объявил генерал Пунсават на церемонии запуска кампании в школе Thalang Phra Nang Sang School в тамбоне Тхепкрасаттри.

Как отметила PR-служба администрации Пхукета, средства на закупку продуктов и приготовление обедов пожертвовали Его Величество Король Маха Вачиралонгкорн и Ее Величество Королева Сутхида.

В каждом районе Пхукета был организован один основной центр приготовления и распределения еды. В округе Мыанг-Пхукет он находится на территории парка в Сапан-Хине, в округе Кату – на территории Лома-Парка в Патонге, в округе Таланг – на территории школы Thalang Phra Nang School. Из перечисленных центров готовые обеды развозятся по отдельным тамбонам. Каждый центр будет обеспечивать двухразовым питанием до 1 тыс. человек в день. Раздача будет проходить вплоть до конца апреля.

Анонсируя инициативу, генерал Пунсават попросил всех приходящих за едой обязательно носить маски и соблюдать требования социального дистанцирования. Также офицер выразил надежду, что все жители Пхукета будут поддерживать друг друга в тяжелое время и сотрудничать с властями для скорейшего возвращения жизни в норму. Кроме того, генерал заверил, что вся приготовляемая еда халяльна.

«При приготовлении обедов используются качественные ингредиенты, а готовка осуществляется со всеми подобающими практиками с учетом начавшегося Рамадана. Мы хотим показать заботу и о наших мусульманских братьях и сестрах», – заявил генерал Пунсават.