На Пхукете началась раздача бесплатных обедов от Его Величества

Старт кампании Royal Kitchen на Пхукете был дан в понедельник, 27 апреля. Специально для этого на остров прибыл генерал-лейтенант Порнсак Пунсават, возглавляющий четвертом региональное командование Королевской армии Таиланда.
«Мы здесь, чтобы помочь всему Пхукету и облегчить страдания людей раздачей обедов и продуктов питания», – объявил генерал Пунсават на церемонии запуска кампании в школе Thalang Phra Nang Sang School в тамбоне Тхепкрасаттри.
Как отметила PR-служба администрации Пхукета, средства на закупку продуктов и приготовление обедов пожертвовали Его Величество Король Маха Вачиралонгкорн и Ее Величество Королева Сутхида.
В каждом районе Пхукета был организован один основной центр приготовления и распределения еды. В округе Мыанг-Пхукет он находится на территории парка в Сапан-Хине, в округе Кату – на территории Лома-Парка в Патонге, в округе Таланг – на территории школы Thalang Phra Nang School. Из перечисленных центров готовые обеды развозятся по отдельным тамбонам. Каждый центр будет обеспечивать двухразовым питанием до 1 тыс. человек в день. Раздача будет проходить вплоть до конца апреля.
Анонсируя инициативу, генерал Пунсават попросил всех приходящих за едой обязательно носить маски и соблюдать требования социального дистанцирования. Также офицер выразил надежду, что все жители Пхукета будут поддерживать друг друга в тяжелое время и сотрудничать с властями для скорейшего возвращения жизни в норму. Кроме того, генерал заверил, что вся приготовляемая еда халяльна.
«При приготовлении обедов используются качественные ингредиенты, а готовка осуществляется со всеми подобающими практиками с учетом начавшегося Рамадана. Мы хотим показать заботу и о наших мусульманских братьях и сестрах», – заявил генерал Пунсават.