На Пхукете началась проверка системы предупреждения о цунами

В субботу, 6 октября, на Пхукете началась проверка системы предупреждения о цунами, состоящей из 19 вышек.

8 Октября 2018 15:26:13

Фото: Архив The Phuket News

Проверку было решено провести после того, как глава пхукетского офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) Прапан Канпрасанг заявил, что все 19 вышек находятся в рабочем состоянии, но по некоторым из них у специалистов есть нарекания. В частности, динамики на некоторых вышках не обеспечивают достаточную громкость трансляции предупреждений.

Администрация Пхукета отнеслась к ситуации с серьезностью, и перед началом проверки вышек 6 октября опубликовала комментарий доктора Тавиды Камонвет, являющейся главным разработчиком пхукетской системы предупреждения о цунами. Госпожа Камонвет заявила, что имеет смысл провести комплексную ревизию всей системы.

Как напомнила госпожа Камонвет, система была создана 13 лет назад. За прошедшие годы изменилась и степень застройки Пхукета, и ритм жизни людей, и окружающая среда.

«К тому же оборудование имеет свойство изнашиваться – особенно в случаях, когда бюджет на его обслуживание ограничен – из-за чего громкость трансляции может падать. По этой причине я – как создатель системы – рекомендовала администрации провинции провести ревизию», – заявила доктор Камонвет.

Госпожа Камонвет отметила, что существенный вклад в проверку эффективности системы могли бы внести жители прибрежных районов. Вышки предупреждения о цунами тестируются каждую среду, и местные жители должны сообщать властям, если трансляция недостаточно громкая.

При этом госпожа Камонвет подчеркнула, что в случае реального цунами официальные лица оповестят остров по всем доступным каналам связи, включая социальные сети и СМИ.

Как омтечал ранее директор Национального центра оповещения о стихийных бедствиях (NDWC) Суппапимит Паорик, в настоящий момент мониторинг ситуации в Индийском океане осуществляется при помощи буя, находящегося в 960 км от пхукетского побережья. В случае, если буй зафиксирует цунами, у жителей Пхукета будет полтора часа на эвакуацию. В ноябре планируется спустить на воду второй буй, который будет находиться в 290 км от берега. Время на эвакуацию при получении сигнала с этого буя – 45 мин.