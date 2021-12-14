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На Пхукете началась новая кампания за ношение шлемов мотоциклистами

Шеф полиции Пхукета генерал-майор Сермпхан Сириконг объявил о старте новой кампании за ношение шлемов мотоциклистами. Водителей и пассажиров, которые на регулярной основе игнорируют данное требование, ждут повышенные штрафы.

Новости Пхукета

14 Декабря 2021, 03:59 PM
Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

О старте кампании было объявлено 13 декабря на специальной церемонии у штаб-квартиры пхукетской полиции. Одновременно аналогичное мероприятие было проведено в Патонге. Там церемонию провел шеф полиции по восьмому региону генерал-лейтенант Ампон Буарабпхон.

Генерал-майор Сириконг отметил, что цель кампании – информирование жителей Пхукета о необходимости соблюдать правила дорожного движения ради сохранения жизней и здоровья людей. Участвовать в инициативе будут все полицейские участки провинции.

Заместитель начальника полиции Пхукета подполковник Сатхит Нурит добавил, что дорожные аварии также имеют негативные последствия и для местной экономики. При этом он особо подчеркнул, что чаще всего в ДТП попадает двухколесный транспорт.

«Наша цель – стимулировать пользователей двухколесного транспорта, включая водителей и пассажиров, носить шлемы», – заявил он.

«Это поможет снизить число ДТП с тяжелыми последствиями для жизни и здоровья и повысить уровень уважения к правилам дорожного движения при вождении мотоциклов», – добавил подполковник Нурит.

Кампания стартовала 13 декабря. На первом этапе полицейские должны ограничиваться преимущественно устными предупреждениями и другими мягкими мерами.

«Нарушителю будет выдаваться шлем, который он должен будет вернуть полиции в течение семи дней», – заявил подполковник Нурит.

На следующем этапе кампании полиция намерена штрафовать мотоциклистов без шлемов, а также их пассажиров.

«С 1 февраля по 31 марта штраф за каждое нарушение будет составлять 200 бат. С 1 апреля по 31 мая – 300 бат, а с 1 июня и далее – по максимальной установленной законом планке в 500 бат», – пояснил подполковник Нурит.

Также 13 декабря в новом здании администрации провинции прошло совещание, посвященное обеспечению безопасности на дорогах в новогодние праздники. На встрече присутствовали заместитель министра внутренних дел Нипон Бунъямани, вице-губернатор Пхукета Амнуай Пинсуван и представители профильных ведомств, отвечающих за дорожную безопасность.

Господин Пинсуван отметил три приоритетных направления работы: общую систему контроля за безопасным дорожным движением, работу с основными факторами риска (ношение шлемов, соблюдение скоростного режима, вождение в пьяном виде), контроль за техническим состоянием транспортных средств.

Согласно данным Совета по безопасности на дорогах Таиланда, с начала года в ДТП на Пхукете погибли 66 человек и пострадали свыше 12 тыс.

«На этом фоне мы хотим, чтобы каждая районная администрация и каждое ведомство сообща работало над проблемой безопасности на дорогах и принимало меры для снижения аварийности в новогодний период и в обычные дни», – заявил вице-губернатор.




 

 

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