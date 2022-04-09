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На Пхукете началась антикриминальная кампания перед Сонгкраном

Правоохранительные органы Пхукета объявили о начале традиционной кампании по борьбе с криминалом перед Сонгкраном. Также анонсирована и не менее традиционная неделя усиленного контроля на дорогах, которая в этот раз стартует 11 апреля.

Новости Пхукета

11 Апреля 2022, 12:43 AM
Полиция проводит мобилизацию сил к Сонгкрану. Фото: PR Phuket

Полиция проводит мобилизацию сил к Сонгкрану. Фото: PR Phuket

Полиция проводит мобилизацию сил к Сонгкрану. Фото: PR Phuket

Полиция проводит мобилизацию сил к Сонгкрану. Фото: PR Phuket

Полиция проводит мобилизацию сил к Сонгкрану. Фото: PR Phuket

Полиция проводит мобилизацию сил к Сонгкрану. Фото: PR Phuket

Полиция проводит мобилизацию сил к Сонгкрану. Фото: PR Phuket

Полиция проводит мобилизацию сил к Сонгкрану. Фото: PR Phuket

Полиция проводит мобилизацию сил к Сонгкрану. Фото: PR Phuket

Полиция проводит мобилизацию сил к Сонгкрану. Фото: PR Phuket

Полиция проводит мобилизацию сил к Сонгкрану. Фото: PR Phuket

Полиция проводит мобилизацию сил к Сонгкрану. Фото: PR Phuket

О старте кампании было объявлено на сборе сотрудников полиции 8 апреля, прошедшем на контрольно-пропускном пункте Тха-Чат-Чай перед комплексом мостов, соединяющих Пхукет с материком. Старшим из полицейских был заместитель руководителя полиции по восьмому региону генерал-майор Ванчай Экапхонпит. От лица гражданских властей на мероприятии присутствовал вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам. 

Выступая перед 420 собравшимися, начальник полицейского участка Тха-Чат-Чай полковник Сомпонг Бунрат заявил, что сотрудники полиции должны приложить все усилия к предотвращению преступлений и снижению числа дорожно-транспортных происшествий.

Мобилизация сил в рамках кампании по борьбе с криминалом будет осуществляться с 8 по 17 апреля. Были упомянуты «обычные» преступления, преступления в сфере компьютерных технологий и поиск находящихся в розыске лиц. Усиленный контроль на дорогах будет осуществляться с 11 по 17 апреля.

«Провинциальная полиция Пхукета проводит эту церемонию, чтобы показать нашу готовность и укрепить уверенность в том, что мы заботимся о безопасности жизни людей и их собственности, включая туристов. Также мы демонстрируем готовность лишить возможности действий криминальные группы, которые могут совершать различные акты насилия», – заявил полковник Бунрат.

 

 

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