На Пхукете началась антикриминальная кампания перед Сонгкраном

Правоохранительные органы Пхукета объявили о начале традиционной кампании по борьбе с криминалом перед Сонгкраном. Также анонсирована и не менее традиционная неделя усиленного контроля на дорогах, которая в этот раз стартует 11 апреля.

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О старте кампании было объявлено на сборе сотрудников полиции 8 апреля, прошедшем на контрольно-пропускном пункте Тха-Чат-Чай перед комплексом мостов, соединяющих Пхукет с материком. Старшим из полицейских был заместитель руководителя полиции по восьмому региону генерал-майор Ванчай Экапхонпит. От лица гражданских властей на мероприятии присутствовал вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам.

Выступая перед 420 собравшимися, начальник полицейского участка Тха-Чат-Чай полковник Сомпонг Бунрат заявил, что сотрудники полиции должны приложить все усилия к предотвращению преступлений и снижению числа дорожно-транспортных происшествий.

Мобилизация сил в рамках кампании по борьбе с криминалом будет осуществляться с 8 по 17 апреля. Были упомянуты «обычные» преступления, преступления в сфере компьютерных технологий и поиск находящихся в розыске лиц. Усиленный контроль на дорогах будет осуществляться с 11 по 17 апреля.

«Провинциальная полиция Пхукета проводит эту церемонию, чтобы показать нашу готовность и укрепить уверенность в том, что мы заботимся о безопасности жизни людей и их собственности, включая туристов. Также мы демонстрируем готовность лишить возможности действий криминальные группы, которые могут совершать различные акты насилия», – заявил полковник Бунрат.