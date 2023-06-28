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На Пхукете началась акция по сдаче крови иностранцами

В торгово-развлекательном центре Central началась анонсированная турполицией и Иммиграционным бюро акция по сдаче донорской крови в пользу Красного Креста. Пожертвовать кровь на острове можно в любой день недели, но мероприятия в Central традиционно позиционируются как нацеленные на иностранцев и особо важные, поскольку именно иностранцы могут сдать кровь с отрицательным резусом, почти не встречающуюся у тайцев.

Новости Пхукета

29 Июня 2023, 11:24 AM
Сдача крови в рамках акции 29 июня.

Сдача крови в рамках акции 29 июня.

График работы донорских пунктов Phuket RBC в июле. Фото: Phuket RBC

График работы донорских пунктов Phuket RBC в июле. Фото: Phuket RBC

График работы донорских пунктов Phuket RBC в июле. Фото: Phuket RBC

График работы донорских пунктов Phuket RBC в июле. Фото: Phuket RBC

Сдача крови в рамках акции 29 июня.

Сдача крови в рамках акции 29 июня.

Сдача крови в рамках акции 29 июня.

Сдача крови в рамках акции 29 июня.

Сдача крови в рамках акции 29 июня.

Сдача крови в рамках акции 29 июня.

Донорский пункт организован в мини конференц-зале на втором этаже крыла Central Floresta, часы работы – с 11:00 до 16:00. Гражданам Таиланда необходимо иметь при себе ID-карту, иностранцам – паспорт.

Непосредственно процесс забора крови занимает примерно 15 минут. Общее время вместе с регистрацией, ожиданием и отдыхом после процедуры – порядка одного часа. Всем сдавшим кровь выдают памятные подарки.

Памятка для донора

Нацеленные на иностранцев акции по сдаче крови проходят при поддержке туристической полиции и Иммиграционного бюо Пхукета. К нынешней акции ведомства не публиковали никаких рекомендаций для тех, кто идет сдавать кровь впервые, но памятки выпускались до этого.

Рекомендуется:

  • Хорошо отдохните перед сдачей крови. Отправьтесь в постель пораньше и хорошо выспитесь.
  • Поешьте за четыре часа до сдачи крови. Предпочтение следует отдавать здоровой и не жирной пище.
  • Приезжайте на акцию в удобной одежде с рукавами, обеспечивающими легкий доступ к локтевому сгибу.
  • Возьмите с собой удостоверяющий личность документ (паспорт).
  • Следите за гидрацией организма. За 20-30 минут до процедуры выпейте три-четыре стакана воды.
  • Не спешите уходить после процедуры. Подождите 15 минут в донорском пункте, подкрепите силы едой, которой вас там угостят. В случае головокружения или головной боли – присядьте или прилягте. Если неприятные ощущения продолжаются – обратитесь к врачам.

Не рекомендуется:

  • Не сдавайте кровь, если вы болеете. Также к сдаче крови не допускаются люди, перенесшие COVID-19 менее, чем за 14 дней до процедуры, или испытавшие побочные эффекты от вакцинации.
  • Не употребляйте алкоголь в течение 24 часов до и после донорства. Также препятствием для сдачи крови может стать прием некоторых медицинских препаратов перед процедурой (проконсультируйтесь с врачом в донорском пункте или заблаговременно по телефону). Воздержитесь от курения в течение двух часов до процедуры.
  • После сдачи крови постарайтесь в течение следующих суток избегать долгого воздействия прямых солнечных лучей. Воздержитесь от больших физических нагрузок.

Выездные пункты сдачи крови в июле

Ранее на этой неделе Региональный банк крови при пхукетском офисе Красного Креста (Phuket RBC) опубликовал график работы выездных донорских пунктов в июле. В этом месяце на Пхукете акций будет меньше, чем обычно. Список следующий:

  • 1 июля – 12:00-18:00 – Lotus’s Bypass Rd.,
  • 4 июля – 10:00-15:00 – Cherng Talay OrBorTor,
  • 4 июля – 12:00-18:00 – Lotus’s Bypass Rd.,
  • 6 июля – 12:00-18:00 – Lotus’s Bypass Rd.,
  • 6 июля – 12:00-16:00 – Makro Rawai,
  • 11 июля – 10:00-15:00 – King Power Duty Free,
  • 11 июля – 12:00-18:00 – Lotus’s Thalang,
  • 13 июля – 12:00-18:00 – Lotus’s Bypass Rd.,
  • 13 июля – 12:00-18:00 – Lotus’s Thalang,
  • 17 июля – 12:00-18:00 – Lotus’s Bypass Rd.,
  • 17 июля – 12:00-18:00 – Lotus’s Thalang,
  • 19 июля – 12:00-18:00 – Lotus’s Bypass Rd.,
  • 19 июля – 12:00-18:00 – Lotus’s Thalang,
  • 21 июля – 12:00-18:00 – Lotus’s Bypass Rd.,
  • 21 июля – 12:00-18:00 – Lotus’s Thalang,
  • 22 июля – 14:00-18:00 – Lotus’s Bypass Rd.,
  • 25 июля – 9:00-12:00 – Court of Appeal Region 8,
  • 25 июля – 14:00-18:00 – Lotus’s Bypass Rd.,
  • 27 июля – 12:00-18:00 – Lotus’s Thalang,
  • 27 июля – 12:00-18:00 – Central Floresta,
  • 28 июля – 9:00-15:30 – Phuket Red Cross (День рождения Рамы Х),
  • 31 июля – 10:00-16:00 – Phuket International Airport (Office Building).

Также пожертвовать кровь в любой день можно в самом Phuket Regional Blood Center (Phuket RBC) в Пхукет-Тауне. График работы, адрес и другую информацию ищите в Facebook на страницах Phuket RBC и Region Phuket NBC

 

 

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