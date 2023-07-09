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На Пхукете ликвидируют последствия наводнений

В Пхукет-Тауне и в других частях острова продолжается ликвидация последствий наводнений, которые в этот раз напрямую затронули улицу Tha Kraeng Rd., где располагается администрация провинции. Муниципальные служащие чистят каналы, убирают улицы, откачивают воду мобильными помпами. Согласно заявлению Департамента связей с общественностью, локальные наводнения были зафиксированы во всех трех округах провинции.

Новости Пхукета

9 Июля 2023, 12:15 PM
Последствия утренних наводнений в Пхукет-Тауне. Фото: PR Phuket

Последствия утренних наводнений в Пхукет-Тауне. Фото: PR Phuket

Последствия утренних наводнений в Пхукет-Тауне. Фото: PR Phuket

Последствия утренних наводнений в Пхукет-Тауне. Фото: PR Phuket

Последствия утренних наводнений в Пхукет-Тауне. Фото: PR Phuket

Последствия утренних наводнений в Пхукет-Тауне. Фото: PR Phuket

Последствия утренних наводнений в Пхукет-Тауне. Фото: PR Phuket

Последствия утренних наводнений в Пхукет-Тауне. Фото: PR Phuket

Последствия утренних наводнений в Пхукет-Тауне. Фото: PR Phuket

Последствия утренних наводнений в Пхукет-Тауне. Фото: PR Phuket

Последствия утренних наводнений в Пхукет-Тауне. Фото: PR Phuket

Последствия утренних наводнений в Пхукет-Тауне. Фото: PR Phuket

Последствия утренних наводнений в Пхукет-Тауне. Фото: PR Phuket

Последствия утренних наводнений в Пхукет-Тауне. Фото: PR Phuket

Если судить по фотографиям из Пхукет-Тауна, переполнения канала Банг-Яй, на который приходится основная нагрузка по отводу дождевой воды в море, в этот раз не произошло. Также нет свидетельств затопления исторической части Пхукет-Тауна.

Официальные лица не приводят подробностей, но систему водоотвода в Старом городе, включая клонг Банг-Яй, специально чистили к низкому сезону силами заключенных. В итоге центр города перенес очередные дожди лучше, чем иные локации.

PR-служба Пхукета приводит следующий перечень затопленные улиц:

Округ Мыанг-Пхукет:

  • Перекресток Tha Kraeng Rd. и Chao Fa East Rd. в Пхукет-Тауне;
  • Улица у Bangkok Hospital Phuket в Рассаде,
  • Шоссе Chao Fa West Rd. у Phuket Villa Chao Fa 2 и King Power,
  • Кольцевая развязка Муанг-Тхонг в Вичите,
  • Улицы за новым зданием Central в Вичите,
  • Перекресток у парка Суан-Луанг (парк Рамы IX) в Пхукет-Тауне.

Округ Таланг:

  • Шоссе перед Thalang Technical College в тамбоне Тхепкрассатри,
  • Шоссе перед комплексом Blue Tree в Срисунтхорне.

Округ Кату:

  • Перекресток Си-Ко в Кату,
  • Дорога перед храмом Wat Kathu,
  • Кольцо с дельфинами в Патонге,
  • Полицейский участок Патонга,
  • Song Roi Pi Rd. в Патонге,
  • Soi Sansabai у Bangla Rd. в Патонге.

Муниципальные служащие и работники профильных ведомств занимаются устранением последствий локальных наводнений. Власти Пхукета просят жителей острова следить за сообщениями официальных лиц и сводками местного метеоцентра (Phuket Met).

 

 

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