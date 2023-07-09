На Пхукете ликвидируют последствия наводнений

Если судить по фотографиям из Пхукет-Тауна, переполнения канала Банг-Яй, на который приходится основная нагрузка по отводу дождевой воды в море, в этот раз не произошло. Также нет свидетельств затопления исторической части Пхукет-Тауна.
Официальные лица не приводят подробностей, но систему водоотвода в Старом городе, включая клонг Банг-Яй, специально чистили к низкому сезону силами заключенных. В итоге центр города перенес очередные дожди лучше, чем иные локации.
PR-служба Пхукета приводит следующий перечень затопленные улиц:
Округ Мыанг-Пхукет:
- Перекресток Tha Kraeng Rd. и Chao Fa East Rd. в Пхукет-Тауне;
- Улица у Bangkok Hospital Phuket в Рассаде,
- Шоссе Chao Fa West Rd. у Phuket Villa Chao Fa 2 и King Power,
- Кольцевая развязка Муанг-Тхонг в Вичите,
- Улицы за новым зданием Central в Вичите,
- Перекресток у парка Суан-Луанг (парк Рамы IX) в Пхукет-Тауне.
Округ Таланг:
- Шоссе перед Thalang Technical College в тамбоне Тхепкрассатри,
- Шоссе перед комплексом Blue Tree в Срисунтхорне.
Округ Кату:
- Перекресток Си-Ко в Кату,
- Дорога перед храмом Wat Kathu,
- Кольцо с дельфинами в Патонге,
- Полицейский участок Патонга,
- Song Roi Pi Rd. в Патонге,
- Soi Sansabai у Bangla Rd. в Патонге.
Муниципальные служащие и работники профильных ведомств занимаются устранением последствий локальных наводнений. Власти Пхукета просят жителей острова следить за сообщениями официальных лиц и сводками местного метеоцентра (Phuket Met).