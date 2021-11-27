На Пхукете ликвидировали подпольное производство сиропа от кашля

Полиция и работники Минздрава провели совместный рейд в Рассаде, в ходе которого выявили нелегальное фармацевтическое производство. В ходе операции изъяли более 21 тыс. бутылок готового сиропа от кашля, а также другие материалы общей стоимостью свыше 30 млн бат.

Новости Пхукета

Рейд на Пхукете стал результатом работы по выявлению источника одного из ключевых ингредиентов наркотического коктейля «4х100», которым является сироп от кашля. В данном случае коктейль был изъят у подозреваемых в Накхон-Сри-Тхаммарате и на Пхукете. Расследование проводили региональный отдел полиции по защите прав потребителей и Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами (FDA).

Об итогах операции объявили представители отдела полиции по защите прав потребителей в Бангкоке. Пхукетская полиция участвовала в рейде, но никакой информации по этой теме пока не публиковала.

Согласно заявлению для прессы, 28 октября сотрудники полиции в Накхон-Сри-Тхаммарате на основании судебного ордера провели обыск в помещении, где могли храниться или производиться запрещенные вещества. Однако место оказалось заброшенным.

Дальнейшее расследование привело в Рассаду, где один из задержанных рассказал, что заказывал средство от кашля у некого Тиравата, также известного под прозвищем Ден.

Полученная информация принесла результаты. Сотрудники FDA при поддержке полиции и пхукетского офиса Минздрава 17 ноября обнаружили склад нелегально выпущенного сиропа от кашля на основе дифенила, а также оборудование для его производства.

В общей сложности были изъяты 21,25 тыс. бутылок с надписями на этикетках Diphenyl Expectorant Syrup и указанием регистрационного номера препарата.

Также участники рейда изъяли производственное оборудование, пустую тару с крышками, упаковочную бумагу, коробки.

Кроме того в ходе рейда был задержан один подозреваемый, который признался, что перечисленные вещи принадлежат ему, при этом он не получал разрешения на организацию фармацевтического производства в здании, где обнаружились продукция, материалы и оборудование.

Полиция продолжает расследование. Согласно действующему законодательству о производстве лекарственных средств, задержанному грозит вплоть до пожизненного тюремного заключения и/или штраф до 50 тыс бат. При этом минимальный тюремный срок составляет три года, минимальный штраф – 10 тыс. бат.