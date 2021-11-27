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На Пхукете ликвидировали подпольное производство сиропа от кашля

Полиция и работники Минздрава провели совместный рейд в Рассаде, в ходе которого выявили нелегальное фармацевтическое производство. В ходе операции изъяли более 21 тыс. бутылок готового сиропа от кашля, а также другие материалы общей стоимостью свыше 30 млн бат.

Новости Пхукета

27 Ноября 2021, 03:43 PM
Фото: Royal Thai Police Consumer Protection Division (Bangkok)

Фото: Royal Thai Police Consumer Protection Division (Bangkok)

Фото: Royal Thai Police Consumer Protection Division (Bangkok)

Фото: Royal Thai Police Consumer Protection Division (Bangkok)

Фото: Royal Thai Police Consumer Protection Division (Bangkok)

Фото: Royal Thai Police Consumer Protection Division (Bangkok)

Фото: Royal Thai Police Consumer Protection Division (Bangkok)

Фото: Royal Thai Police Consumer Protection Division (Bangkok)

Фото: Royal Thai Police Consumer Protection Division (Bangkok)

Фото: Royal Thai Police Consumer Protection Division (Bangkok)

Фото: Royal Thai Police Consumer Protection Division (Bangkok)

Фото: Royal Thai Police Consumer Protection Division (Bangkok)

Рейд на Пхукете стал результатом работы по выявлению источника одного из ключевых ингредиентов наркотического коктейля «4х100», которым является сироп от кашля. В данном случае коктейль был изъят у подозреваемых в Накхон-Сри-Тхаммарате и на Пхукете. Расследование проводили региональный отдел полиции по защите прав потребителей и Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами (FDA).

Об итогах операции объявили представители отдела полиции по защите прав потребителей в Бангкоке. Пхукетская полиция участвовала в рейде, но никакой информации по этой теме пока не публиковала.

Согласно заявлению для прессы, 28 октября сотрудники полиции в Накхон-Сри-Тхаммарате на основании судебного ордера провели обыск в помещении, где могли храниться или производиться запрещенные вещества. Однако место оказалось заброшенным.

Дальнейшее расследование привело в Рассаду, где один из задержанных рассказал, что заказывал средство от кашля у некого Тиравата, также известного под прозвищем Ден.

Полученная информация принесла результаты. Сотрудники FDA при поддержке полиции и пхукетского офиса Минздрава 17 ноября обнаружили склад нелегально выпущенного сиропа от кашля на основе дифенила, а также оборудование для его производства.

В общей сложности были изъяты 21,25 тыс. бутылок с надписями на этикетках Diphenyl Expectorant Syrup и указанием регистрационного номера препарата.

Также участники рейда изъяли производственное оборудование, пустую тару с крышками, упаковочную бумагу, коробки.

Кроме того в ходе рейда был задержан один подозреваемый, который признался, что перечисленные вещи принадлежат ему, при этом он не получал разрешения на организацию фармацевтического производства в здании, где обнаружились продукция, материалы и оборудование.

Полиция продолжает расследование. Согласно действующему законодательству о производстве лекарственных средств, задержанному грозит вплоть до пожизненного тюремного заключения и/или штраф до 50 тыс бат. При этом минимальный тюремный срок составляет три года, минимальный штраф – 10 тыс. бат.

 

 

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