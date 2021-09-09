На Пхукете ликвидировали игорный притон

Сотрудники полиции Вичита совместно с коллегами из штаба полиции по восьмому региону провели операцию на мысе Панва и ликвидировали подпольное казино, размещавшееся в одном из местных отельно-курортных комплексов.

Иккапоп Тхонгтуб

Игорный притон был обнаружен в отеле на мысе Панва.

Игорный притон был обнаружен в отеле на мысе Панва.

Игорный притон был обнаружен в отеле на мысе Панва.

Игорный притон был обнаружен в отеле на мысе Панва.

Операция прошла 8 сентября, командовал рейдом подполковник Пачара Аумтхонгди из полиции восьмого региона. В общей сложности были задержаны 15 человек, одного из которых – 45-летний Вичиан Часангуан – был назван организатором подпольного игорного бизнеса и человеком, предоставившим помещение для осуществления незаконной деятельности.

Из 14 оставшихся человек двое были привлечены к ответственности за участие в нелегальных азартных играх, а остальные – за нарушение Декрета о чрезвычайных ситуациях, запрещающего «незаконные» массовые собрания.

В ходе рейда полицейские изъяли в качестве улик различный инвентарь для азартных игр, колоду карт, ноутбук с записями и скромную сумму наличными (740 бат).