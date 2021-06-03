На Пхукете изъяли наркотиков на 5 млн бат

Как рассказал на губернатор на пресс-конференции 3 июня, наркотики были изъяты силами волонтеров территориальной обороны (OrSor) без участия полицейских. При этом сам начальник пхукетской полиции генерал-майор Порнсак Нуанну на пресс-конференции тоже присутствовал.
Согласно заявлению губернатора, сперва волонтеры задержали 28-летнего Банпота Сэтана, у которого при себе обнаружилось 400 метамфетаминовых таблеток и 100 г кристаллического метамфетамина.
На допросе задержанный указал на некого Патийюта Йосэнграта, видимо, являвшегося его поставщиком. В доме у господина Йосэнграта силовики нашли еще 13,6 тыс. таблеток и 2,95 г кристаллов.
Также в качестве улик были изъяты электронные весы, пакетики для фасовки наркотиков, мотоцикл и два мобильных телефона. Общая стоимость изъятых наркотиков была оценена в 5,35 млн бат.
Обоим задержанным предъявили обвинения в незаконном хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.