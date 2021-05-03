На Пхукете изъяли 3,2 кг кристаллического метамфетамина, свыше 5 тыс. таблеток

Правоохранительные органы Пхукета провели совместную операцию, в ходе которых задержали трех подозреваемых, а также изъяли 3,2 кг кристаллического метамфетамина и 5,1 тыс. метамфетаминовых таблеток.

Иккапоп Тхонгтуб

Как говорится в отчете центрального полицейского участка Пхукета (Phuket Provincial Police), операция проводилась совместно с сотрудниками участков в Чернг-Талей и в Кату. В отчете не указывается дата проведения рейда, но приводятся имена трех задержанных и количество изъятых у них наркотиков.

Нонтхават Дэнтхай. 19 лет. Арест произведен в уборной на автозаправке Shell на Bypass Rd. В ходе досмотра изъято 3,2 кг кристаллического метамфетамина и 4,8 тыс. метамфетаминовых таблеток.

В ходе досмотра по месту проживания никаких запрещенных веществ обнаружено не было, но полиция изъяла в качестве улики скутер Honda PCX. Обвинения предъявлены по статье о хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.

Уаннонг Палират. 41 год. При личном досмотре обнаружено около 50 г ристаллического метамфетамина и 305 таблеток. Арест был производен в жилом доме в Кату. В качестве улик изъяты мотоцикл Honda Wave, две банковские карты, 4,8 тыс. бат наличными и другие вещи. Обвинения предъявлены по статье о хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.

Наттхачай Чанапнпонг. 26 лет. Арест произведен в Рассаде, при досмотре обнаружено 0,11 к кристаллического метамфетамина. Обвинения предъявлены по статье о хранении наркотических средств первой категории.