На Пхукете изъяли 20 тысяч таблеток метамфетамина

Крупная антинаркотическая операция прошла на Пхукете. В ходе серии рейдов пограничной полиции были задержаны три человека, изъято большое количество наркотиков, а также одна единица огнестрельного оружия.

18 Июля 2018 13:12:55

Фото: Border Patrol Police

Согласно отчету пограничной полиции, операция началась с ареста 24-летней Вичады Джамнонгджит, у которой правоохранители обнаружили некоторое количество наркотических средств первой категории (к ним относится, в частности, метамфетамин). Женщина была арестована 12 июля.

На допросе Вичада Джамнонгджит назвала имя своего поставщика, 22-летнего Танасета Крайманилерта, который был арестован позже в тот же день. На допросе, согласно полицейскому отчету, он также дал признательные показания и сообщил о хранившихся в его доме наркотиках.

Проведя обыск, полицейские обнаружили более 20 тыс. таблеток метамфетамина (яба), около 1 г наркотика в кристаллической форме (яба-айс) и пистолет калибра 9 мм с патронами.

В полиции уточнили, что на допросе Танасет Крайманилерт заявил, что наркотики и оружие якобы принадлежали некому Вираюту Кутчарату, который также был впоследствии арестован. Подробностей этого ареста пограничная полиция не раскрыла.