На Пхукете изъяли 2 кг кристаллического метамфетамина

Правоохранительные органы задержали распространителя наркотиков и изъяли у него почти 2 кг кристаллического метамфетамина и более 5,5 тыс. метамфетаминовых таблеток. Операцию провели сотрудники базирующегося на острове 425-го подразделения пограничного патруля.

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Как сообщила полиция, 29-летний Нарубет Сэлим был задержан 12 июня у магазина Premium Outlet на Bypass Rd. В ходе личного досмотра и последующего обыска у мужчины изъяли 1,97 кг кристаллического метамфетамина, а также 5,58 тыс. таблеток. Кроме того, в качестве улик к делу были приобщены приспособления для употребления наркотиков, электронные весы, мобильный телефон и автомобиль задержанного.

Согласно сообщению полиции, господин Сэлим некоторое время находился под подозрением в распространении наркотиков среди молодежи Таланга. Также у следователей была информация, что мужчина практически всегда имел при себе запрещенные вещества.

В субботу, 12 июня, полицейские получили информацию, что господин Сэлим будет осуществлять доставку товара к магазину Premium Outlet. Предполагаемое место передачи наркотиков было взято под наблюдение.

Господин Сэлим приехал к магазину на автомобиле, припарковался и выбросил из салона некий предмет. По пути от магазина подозреваемого задержали. Затем последовал обыск по месту проживания мужчины.

Полиция не уточнила, что именно господин Сэлим выкидывал из окна машины у Premium Outlet. Предполагается, что это должны были быть наркотики для покупателя. Впрочем, информация о том, пытался ли кто-то подобрать товар, в сообщении для СМИ отсутствует.

На допросе господин Сэлим заявил, что получал наркотики от некого человек по прозвищу Бэнг, настоящего имени которого он не знал. Передача товара происходила на пирсе Лэм-Сай в Паклоке, куда груз доставлялся на лодке-лонгтейле.

По словам господина Сэлима, его работа заключалась в доставке наркотиков покупателям по списку Бэнга. Также некоторое количество метамфетамина он оставлял себе для личного употребления. Задержанный добавил, что ранее участвовал в распространении только двух партий наркотиков, получая за работу по 2 тыс. бат.

Нарубету Сэлиму предъявили обвинения в незаконном хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.