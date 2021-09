На Пхукете изъяли 1,5 кг кристаллического метамфетамина и 10 тыс. таблеток

Полиция Пхукета задержала четырех местных жителей по статьям о незаконном обороте наркотиков. В ходе рейдов было изъято 1,5 кг кристаллического метамфетамина и свыше 10 тыс. таблеток.

Иккапоп Тхонгтуб

Согласно полицейскому отчету, рейды проводил капитан Чайват Чуванг. При этом даты арестов правоохранители не назвали.

Гражданин Таиланда Чайтхават Кумла был задержан в жилом доме в первом мубане Срисунтхорна. Именно у него полиция изъяла большую часть упомянутых выше наркотиков – 1,5 кг кристаллов и более 9,1 тыс. таблеток. В качестве улик у 28 летнего мужчины были также изъяты электронные весы, мобильный телефон, золотая цепочка, банковская книжка, пикап Isuzu D-max и скутеры Honda Zoomer-X и Honda Click 125. Господину Кумле предъявили обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.

Гражданин Мьянмы по имени Тин Сан Хан (33 года) и уроженка Самут-Пракана Тханитсара Сувансут (24 года) были задержаны у магазина 7-Eleven на Soi Bangchilao в Рассаде. У них полицейские изъяли свыше 1,5 тыс. таблеток метамфетамина и 21,3 г кристаллов. Позже, при обыске по месту проживания задержанных, был также обнаружен пистолет калибра 9 мм и восемь патронов. В качестве улик полицейские изъяли два мобильных телефона, два мотоцикла Honda Wave и банковская книжка. Задержанным предъявили обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи, а гражданину Мьянмы – дополнительно в хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Уроженец провинции Пханг-Нга Тхиннават Маливан (30 лет) был арестован в кондоминиуме в Вичите. У мужчины обнаружили 4,8 г кристаллического метамфетамина и 221 метамфетаминовую таблетку. В качестве улик были изъяты мобильный телефон, автомобиль Honda Jazz и восемь не указанных вещей. Господину Маливану предъявили обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.

Thinnawat was taken to Wichit Police Station and charged with possession of a Category 1 drug with intent to sell.