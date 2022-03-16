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На Пхукете изъяли 1,48 кг кристаллического метамфетамина

Сотрудники базирующегося на Пхукете 425-го подразделения полицейского пограничного патруля провели антинаркотический рейд, в ходе которого изъяли 1,48 кг кристаллического метамфетамина и 164 штуки таблеток с метамфетамином. Наркотики были изъяты у мужчины, состоявшего, согласно версии следствия, в крупной нелегальной сети распространителей психоактивных препаратов.

Новости Пхукета

17 Марта 2022, 09:00 AM
Фото: Border Patrol Police 425

Фото: Border Patrol Police 425

Командир 425-го подразделения полковник Тхимонрат Тхамматхип сообщил об операции 15 марта. Вместе с ним к прессе вышли его заместитель подполковник Нипхон Плойкхао и капитан Ампхон Самортхай. Оба принимали участие в рейде.

Офицеры рассказали, что подозреваемый – 28-летний Вирапонг Вонгкэумун из Лампанга – был арестован в жилом комплексе Somruthai Apartment на улице Phoonphon Rd. в Пхукет-Тауне вечером 13 марта. Метамфетамин хранился у него в квартире. При обыске полицейские также изъяли электронные весы, приспособления для употребления наркотиков, пластиковые пакеты для фасовки таблеток и кристаллов.

Господин Вонгкэумун рассказал полиции, что получал наркотики раз в месяц через одну из служб курьерской доставки. Каждый раз к нему на распространение поступало около 2 кг товара, хотя в последней посылке было 3 кг, из которых до ареста он успел реализовать две трети объема.

Сотрудники пограничного патруля добавили, что выйти на господина Вонгкэумуна им позволил арест другого наркоторговца. Однако подробности той операции офицеры не раскрыли.

Господину Вонгкэумуну предъявили обвинения в незаконном хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.

 

 

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