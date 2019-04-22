На Пхукете ищут скрывшегося из дома судимого насильника с расстройством психики

Полиция Пхукета распространила информацию о разыскиваемом Сомйоте Сэгойе, скрывшемся из дома сегодня утром (22 апреля). Мужчина был неоднократно судим за преступления сексуального характера, включая одно изнасилование. После отбытия последнего срока он проходил очередной курс психиатрического лечения в Vachira Hopital Phuket, а проживал в доме матери в Сапан-Хине.

Новости Пхукета

22 Апреля 2019, 05:33 PM

Фото: Supplied

В беседе с The Phuket News майор Рунгрит Раттханапакди из полиции Пхукет-Тауна подтвердил, что сотрудники правоохранительных органов в настоящий момент ведут розыск 29-летнего Сомйота (Го) Сэгоя, неоднократно судимого за преступления сексуального характера.

«Общественность должна быть в курсе о нем. Прямо сейчас полиция ищет его», – заявил майор Раттханапакди.

В середине апреля Сомйот Сэгой прошел очередной двухнедельный курс психиатрического лечения в больнице Vachira Hopital Phuket. Следующая встреча с врачами у него была запланирована на май, но сегодня утром мать мужчины Калайя Сэгой заметила, что сын сбежал.

Сомйоту Сэгойю в настоящий момент 29 лет. Рост – 175 см, волосы темные и короткие. Мужчина может быть одет в черную футболку с длинным рукавом и красные шорты в полоску. В случае обнаружения беглеца необходимо поставить в известность полицию. Вступать с ним в контакт не рекомендуется.

В беседе с The Phuket News госпожа Сэгой попросила не причинять сыну вреда.

«У него проблемы с психикой. Он не сбегал из больницы, как утверждают некоторые люди в соцсетях. Он уже отбыл свое наказание, жил в моем доме и проходил лечение в Vachira Hospital», – рассказала госпожа Сэгой.

«Если вы его встретите, пожалуйста, не причиняйте ему вреда, у него психическое расстройство. Если вы его увидите, пожалуйста, позвоните в полицию», – добавила она.

По словам госпожи Сэгой, ее сын пять раз привлекался к ответственности за действия сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних. Причем в одном случае речь шла об изнасиловании.

«Как минимум один раз это произошло в Сураттхани, а также несколько раз здесь, на Пхукете», – заявила госпожа Сэгой.

Первый раз Сомйот был приговорен в возрасте девяти лет и провел три года в колонии для несовершеннолетних. После освобождения он почти сразу получил еще один срок, на этот раз – на два года.

В 15 лет Сомйот Сэгой был приговорен в третий раз. После этого приговора его направили на принудительное лечение в Накхон-Сри-Тхаммарат, после прохождения которого он вернулся на Пхукет.

Четвертый срок Сомйот Сэгой получил в возрасте «двадцати с чем-то». В этот раз его признали виновным в изнасиловании и приговорили к четырем годам тюрьмы и двум годам лечения, которое он проходил в Сураттахани.

После этого мужчина пытался получить некую рабочую специальность в Прачуап-Кхири-Кхане, затем провел один месяц в Патхум-Тхани, но в итоге вернулся на Пхукет и поселился у матери, из дома которой сегодня сбежал.

Полиция не уточнила, было ли Сомйоту Сэгойю официально запрещено покидать место проживания.