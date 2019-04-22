На Пхукете ищут скрывшегося из дома судимого насильника с расстройством психики

В беседе с The Phuket News майор Рунгрит Раттханапакди из полиции Пхукет-Тауна подтвердил, что сотрудники правоохранительных органов в настоящий момент ведут розыск 29-летнего Сомйота (Го) Сэгоя, неоднократно судимого за преступления сексуального характера.
«Общественность должна быть в курсе о нем. Прямо сейчас полиция ищет его», – заявил майор Раттханапакди.
В середине апреля Сомйот Сэгой прошел очередной двухнедельный курс психиатрического лечения в больнице Vachira Hopital Phuket. Следующая встреча с врачами у него была запланирована на май, но сегодня утром мать мужчины Калайя Сэгой заметила, что сын сбежал.
Сомйоту Сэгойю в настоящий момент 29 лет. Рост – 175 см, волосы темные и короткие. Мужчина может быть одет в черную футболку с длинным рукавом и красные шорты в полоску. В случае обнаружения беглеца необходимо поставить в известность полицию. Вступать с ним в контакт не рекомендуется.
В беседе с The Phuket News госпожа Сэгой попросила не причинять сыну вреда.
«У него проблемы с психикой. Он не сбегал из больницы, как утверждают некоторые люди в соцсетях. Он уже отбыл свое наказание, жил в моем доме и проходил лечение в Vachira Hospital», – рассказала госпожа Сэгой.
«Если вы его встретите, пожалуйста, не причиняйте ему вреда, у него психическое расстройство. Если вы его увидите, пожалуйста, позвоните в полицию», – добавила она.
По словам госпожи Сэгой, ее сын пять раз привлекался к ответственности за действия сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних. Причем в одном случае речь шла об изнасиловании.
«Как минимум один раз это произошло в Сураттхани, а также несколько раз здесь, на Пхукете», – заявила госпожа Сэгой.
Первый раз Сомйот был приговорен в возрасте девяти лет и провел три года в колонии для несовершеннолетних. После освобождения он почти сразу получил еще один срок, на этот раз – на два года.
В 15 лет Сомйот Сэгой был приговорен в третий раз. После этого приговора его направили на принудительное лечение в Накхон-Сри-Тхаммарат, после прохождения которого он вернулся на Пхукет.
Четвертый срок Сомйот Сэгой получил в возрасте «двадцати с чем-то». В этот раз его признали виновным в изнасиловании и приговорили к четырем годам тюрьмы и двум годам лечения, которое он проходил в Сураттахани.
После этого мужчина пытался получить некую рабочую специальность в Прачуап-Кхири-Кхане, затем провел один месяц в Патхум-Тхани, но в итоге вернулся на Пхукет и поселился у матери, из дома которой сегодня сбежал.
Полиция не уточнила, было ли Сомйоту Сэгойю официально запрещено покидать место проживания.