На Пхукете ищут сбежавшего преступника
Заключенный пхукетской тюрьмы совершил побег во время прохождения лечения в больнице Vachira Hospital.
Иккапоп Тхонгтуб
26 Июня 2018 12:20:06
Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Начальник пхукетской тюрьмы Сомкид Камманг сообщил, что 23-летний заключенный Правит Питак совершил побег около 19:00 понедельника, 25 июня.
По словам господина Камманга, заключенный пожаловался на то, что у него опухла нога и ему тяжело ходить. Тюремный медперсонал не смог справиться с проблемой, и мужчину доставили в больницу Vachira Hospital, откуда он затем сбежал.
В настояший момент беглеца разыскивает полиция. Подробности побега не раскрываются.