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На Пхукете ищут сбежавшего преступника

Заключенный пхукетской тюрьмы совершил побег во время прохождения лечения в больнице Vachira Hospital.

Иккапоп Тхонгтуб

26 Июня 2018 12:20:06

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Начальник пхукетской тюрьмы Сомкид Камманг сообщил, что 23-летний заключенный Правит Питак совершил побег около 19:00 понедельника, 25 июня.

По словам господина Камманга, заключенный пожаловался на то, что у него опухла нога и ему тяжело ходить. Тюремный медперсонал не смог справиться с проблемой, и мужчину доставили в больницу Vachira Hospital, откуда он затем сбежал.

В настояший момент беглеца разыскивает полиция. Подробности побега не раскрываются.

 

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