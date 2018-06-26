На Пхукете ищут сбежавшего преступника Заключенный пхукетской тюрьмы совершил побег во время прохождения лечения в больнице Vachira Hospital. Иккапоп Тхонгтуб 26 Июня 2018 12:20:06 Фото: Иккапоп Тхонгтуб Начальник пхукетской тюрьмы Сомкид Камманг сообщил, что 23-летний заключенный Правит Питак совершил побег около 19:00 понедельника, 25 июня. По словам господина Камманга, заключенный пожаловался на то, что у него опухла нога и ему тяжело ходить. Тюремный медперсонал не смог справиться с проблемой, и мужчину доставили в больницу Vachira Hospital, откуда он затем сбежал. В настояший момент беглеца разыскивает полиция. Подробности побега не раскрываются.