На Пхукете ищут пропавшего сервала

Русскоязычная семья из Чернг-Талей обратилась к жителям Пхукета с просьбой о помощи в поисках пропавшего питомца, годовалого африканского сервала. Африканская кошка по имени Джули (Julie) пропала 5 декабря в районе пляжа Сурин.

Иккапоп Тхонгтуб

Публикация о пропаже Джули появилась в группе «Единая справочная на Пхукете» вечером 6 декабря. В посте, который оставила Алена Лиссоне, питомец описывается как «очень большая кошка с леопардовым окрасом». Подчеркивается, что характер у Джули спокойный, но незнакомых людей она может испугаться.

«Просьба присылать фото, если вы ее где-то увидели, пожалуйста, сразу дайте знать, животное дикое, может испугаться, если начнете ловить сами», – написала Алена Лиссоне.

«Потерялся член семьи, которого мы очень любим», – добавила в заключение она.

Публикация о пропаже сервала также была продублирована на тайском языке, в чем хозяевам помогла Сирилада Монгконраттанарот и зоозащитной организации The Voice Foundation. Госпожа Монгконраттанарот добавила, что владельцы сильно беспокоятся о питомце и готовы предложить награду в 50 тыс. бат за информацию, которая поможет благополучно вернуть Джули.

«Она, возможно, напугана до смерти. Нам нужна помощь в ее поисках. Владельцы в слезах. Пожалуйста, помогите», – отметил госпожа Монгконраттанарот.

Как и Алена Лиссоне, госпожа Монгконраттанарот попросила просто присылать фото Джули, если кто-то ее заметит.

«Будет лучше, если мы приедем и поймаем ее сами, потому что она может испугаться незнакомых людей», – отметила представительница The Voice Foundation. – «Она не опасна, но может испугаться и убежать. Пожалуйста, связывайтесь по телефоннам 0819899009 и 0867487942».

Господин Пияват Сукон из штаба природного заказника Khao Phra Thaew в беседе с The Phuket News подтвердил, что содержание сервала в качестве питомца является абсолютно законным. В Википедии о сервалах также говорится, что они легко приручаются, а также не имеют охраняемого статуса (кроме одного подвида).

«Это хищник-одиночка, ведущий как дневной, так и ночной образ жизни. Сервал инстинктивно боится людей. Он поддается приручению, но это все же животное и может укусить», – отметил господин Сукон.

Специалист также не рекомендует пытаться ловиться Джули. Оптимальным будем сообщить владельцу и постараться не терять кошку из виду.

«В случае нападения животного, пожалуйста, сообщите по телефону 089-8737749 или на горячую линию 1362 Управления защиты дикой природы Таиланда», – добавил он.