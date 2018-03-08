На Пхукете ищут пропавшего 12-летнего мальчика

Администрация провинции Пхукет обратилась к жителям острова с просьбой о помощи в поисках 12-летнего мальчика, пропавшего на острове.

8 Марта 2018 15:06:46

Фото: PR Dept

Как говорится в сообщении PR-службы администрации провинции, 12-летний Тханакорн Чуайсатид пропал из собственного дома в округе Мыанг-Пхукет еще 17 февраля. С тех пор ребенка родители не видели.

Заявление о пропаже мальчика было подано в офис омбудсмена Damrongtham Centre. Если вы располагаете какой-либо информацией, которая может помочь в поисках, пожалуйста свяжитесь с матерью мальчика Дуангджан Сэлим (091-1129-9146 и 080-526-8792) или с Damrongtham Centre (076-213-203 и 1567).