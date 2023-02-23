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На Пхукете хотят внедрить единый стандарт контрактов на аренду мотоциклов

Власти Пхукета провели встречу с операторами мотопрокатов и предложили ввести в провинции единообразные типовые контракты на аренду мототехники, стандарт которых разработали в администраии провинции. В типовых контрактах, в частности, должны предполагается прописать, что арендующие технику туристы обязаны иметь действительные в Таиланде водительские права нужной категории и обязаны соблюдать требования ПДД. Для арендодателей пропишут необходимость иметь обязательную страховку на случай ДТП для всей техники.

Новости Пхукета

23 Февраля 2023, 05:18 PM
Проверка мотопрокатов в Патонге 9 февраля. Фото: Patong Police

Проверка мотопрокатов в Патонге 9 февраля. Фото: Patong Police

Проверка мотопрокатов в Патонге 9 февраля. Фото: Patong Police

Проверка мотопрокатов в Патонге 9 февраля. Фото: Patong Police

Совещание с участием вице-губернатора 22 февраля. Фото: PR Phuket

Совещание с участием вице-губернатора 22 февраля. Фото: PR Phuket

Совещание с участием вице-губернатора 22 февраля. Фото: PR Phuket

Совещание с участием вице-губернатора 22 февраля. Фото: PR Phuket

Вопрос контроля за прокатами вернулся на повестку дня вместе с возобновлением туризма, причем отдельную роль в этом сыграли отдыхающие в Патонге туристы из Франции (зачастую арабского происхождения). Именно они составили большинство задержанных в ходе недавней массовой облавы на туристов на мотоциклах, и именно на них чаще всего жалуются тайцы в соцсетях. Героем резонансной новости о туристе, сбившем женщину и скрывшемся с места ДТП, также был француз.

На этом фоне полиция Патонга и туристическая полиция Пхукета уже нанесли визит в почетное консульство Франции, чтобы эта структура попыталась принять меры в отошении своих граждан. Шеф полиции Патонга полковник Суджин Нилабоди также обратился и к прокатам, напомнив, что штраф в 1000 бат грозит и арендующему мотоцикл туристу без прав, и прокату, который сдаст транспорт такому клиенту.

Типовой договор аренду, предложенный на встрече 22 февраля, должен способствовать упорядочиванию процесса сдачи техники, а также обеспечивать соблюдение закона договоривающимися сторонами. Вернее, соблюдение законов во множественно числе, о чем тоже было сказано.

«По причине отсутствия [отдельного] закона, который напрямую бы контролировал сдачу техники в аренду, на встрече обсудили идею объединения усилий всех государственных ведомств, чтобы обеспечить соблюдение существующих профильных положений отдельных законов из числа уже существующих», – говорится в сообщении, опубликованном после встречи.

Участники соверщания согласились с идее типового контракта при условии, что он будет «четким и корректным», а также доступным минимум на трех языках: тайском, английском и китайском. Ни французский, ни русский в тексте PR Phuket не упомянуты.

Напомним, что именно на прокатном спортбайке Ducati попал в ноябре в аварию россиянин Алексей Тюнин. Мужчина погиб, также скончались две молодые женщины: его пассажирка-россиянка и гражданка Таиланда находившаяся на скутере, в который врезался спортбайк под управлением Тюнина. Водитель скутера и еще один пассажир скутера были госпитализированы с травмами.

 

 

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