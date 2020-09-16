На Пхукете гражданин Франции арестован по обвинению в изнасиловании

Как рассказал шеф полиции Патонга полковник Аканит Данпитаксат гражданин Франции Элиес Гуенес был арестован на прошлой неделе по заявлению неназванной гражданки Великобритании, заявившей, что мужчина изнасиловал ее в одном из отелей Патонга. Дату ареста полковник Данпитаксат не указал, сказав лишь, что заявление было подано 11 сентября, а само изнасилование, согласно заявлению, произошло 8 числа.
Потерпевшая заявила полиции, что 7 сентября познакомилась с господином Гуенесом через Tinder и договорилась встретиться с ним на пляже на следующий день. После встречи пара отправилась в отель, где, согласно заявлению, и было совершено изнасилование. Через три дня женщина обратилась в полицию, после чего суд выдал ордер на арест подозреваемого.
Согласно рассказу полковника Данпитаксата, затем полиция получила информацию о том, где искать подозреваемого. Согласно поступившей в участок информации, господина Гуенеса видели направляющимся в сторону Чалонга (видимо, из Раваи, где он зарегистрирован) на белом кроссовере Nissan Juke.
Полицейские отравились на перехват и действительно увидели ехавший навстречу Juke белого цвета, после чего развернулись и поехали следом, одновременно попросив коллег выставить блок-пост для задержания водителя. На нем господин Гуенес и был остановлен.
После предъявления ордера мужчину взяли под арест и доставили в полицейский участок Патонга, где ему были предъявлены обвинения в изнасиловании. По словам полковника Данпитаксата, на допросе француз заявил, что действительно вступал в интимную близость с британкой, но обвинения в изнасиловании отверг.