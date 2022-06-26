На Пхукете готовится к открытию центр контроля за морским транспортом

Заместитель министра транспорта Атират Раттанасет посетил Пхукет и принял участие в совещании и семинаре по вопросам безопасности на морском транспорте, а также посетил новый центр контроля за морским трафиком, который должен открыться 5 июля.

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Семинар, на открытии которого выступил с речью господин Раттанасет, прошел 25 июня в отеле Pullman Hotel на мысе Панва. Мероприятие проводил Морской департамент в преддверии отмены Thailand Pass с 1 июля. Как ожидается, это должно способствовать росту турпотока, несмотря на низкий сезон.

Господин Раттанасет пояснил, что Минтранс и Морской департамент считают первостепенной задачей обеспечение безопасности тайских граждан и туристов на морском транспорте и во время отдыха на воде. По этой причине, подчеркнул он, стандарты защиты жизни и дороги должны быть мирового уровня, чтобы отдыхающие были уверены в Пхукете как месте для отдыха.

Замглавы Минтранса отметил, что остров должен быть образцом для других провинций страны в плане стандартов безопасности на водном транспорте, поскольку является одним из самых популярных туристических направлений.

В аналогичном ключе высказался и глава пхукетского офиса Портового департамента Начапонг Пранит, подчеркнувший важность повышения уровня безопасности на паромах и экскурсионных судах. Также он напомнил о том, что нельзя забывать уроки прошлого, такие как трагедия судна «Феникс», затонувшего в июле 2018 года. В том кораблекрушении погибли 47 туристов из Китая, при этом официальные лица до сих пор публично не назвали виновных ни среди официальных лиц, ни из числа организаторов экскурсии, закончившейся трагедией.

Господин Пранит не сказал ничего нового о деле «Феникса» и сейчас, но подчеркнул, что повышению безопасности должно способствовать применение «инновационных технологий» в сфере контроля за морским транспортом. Также прозвучали традиционные слова о том, что решение задачи (в данном случае – обеспечения безопаности) требует совместных усилий «всех секторов», включая государственные органы, бизнес и общество. Одновременно он подчеркнул, что работа должна быть сфокусированной и прозрачной.



Также на встрече 25 июня было объявлено о новой кампании по привлечению внимания широкой публики к вопросам безопасности на воде. Для осуществления этой работы Морской департамент выбрал компанию C Broadcasting, являющуюся подразделением Thaicom PLC. Впрочем, господин Пранит не рассказал, что должен сделать подрядчик, в какие сроки и за какой бюджет из средств налогоплательщиков.

Также господин Пранит и замминстра Раттанасет проинспектировали Центр контроля морского трафика и безопасности водного транспорта в Андаманском регионе, который должен начать раоту в полноценном режиме с 5 июля. Как следует из пояснений официальных лиц, при его создании были взяты лучшие практики из сферы организации движения воздушного транспорта и перенесены на морскую сферу. Центр должен отвечать за движение суд в акваториях шести провинций – Пхукет, Ранонг, Пханг-Нга, Краби, Транг и Сатун. В частности, центр должен стать единой диспетчерской службой по слежению за перемещением судов при помощи «радарных систем» и «автоматических судовых систем отображения», что поможет уменьшить риск столкновения лодок в море. При этом ни господин Пранит, ни замминстра Раттанасет не коснулись вопроса о том, насколько готов к этому флот туристических и иных пассажирских судов в провинции. В частности, открытым остается вопрос о том, все ли лодки в заливе Пханг-Нга оснащены передатчиками AIS.