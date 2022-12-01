На Пхукете думают о том, чтобы пустить на дорогу Кату-Патонг автобусы и грузовики

Власти Пхукета рассматривают возможность допуска на трассу Кату-Патонг тяжелого транспорта, включая грузовые автомобили (вплоть до трехосных) и автобусы. Впрочем, решение будет зависеть от состояния грунта под дорогой. Официальные лица не исключают, что вместо открытия дороги для тяжелого транспорта может быть снова принято решение о закрытии ее для всех машин, тем более что метеорологи снова обещают Пхукету сильные дожди.

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По итогам вчерашней (30 ноября) инспекции поврежденной секции дороги 4029 вице-губернатор Пичет Панапонг заявил, что специалисты продолжают следить за состояние грунта на склоне холма. При возникновении угрозы новых обвалов дорога через перевал из Кату в Патонг может быть закрыта.

Это уже происходило ранее в начале ноябре, когда легким авто сначала разрешили проезд из Кату в Патонг мимо зоны провала, а потом запретили, когда показания датчиков в грунте превысили безопасные цифры. Также Phra Baramee Rd. закрывали на ночь для абсолютно всего транспорта во время одного из ливней.

Вице-губернатор Панапонг отметил, что сейчас специалисты проводят замеры, пытаясь определить, насколько грунт стабилен для того, чтобы вслед за легковыми авто, микроавтобусами и пикапами допустить на трассу шестиколесные грузовики и большие автобусы. Подобный транспорт сейчас вынужден следовать в Патонг и из Патонга только в объезд – через Чалонг или Камалу.

Заметитель главы провинции повторил, что безопасность участников дорожного движения остается приоритетом для властей, и именно от этого фактора официальные лица будут отталкиваться при принятии любых решений, касательно дальнейшего открытия или закрытия дороги 4029 на восточном склоне холма Кхао-Патонг.

Также господин Панапонг упомянул свежие предупреждения Метеорологического департамента Таиланда (TMD) о новых обильных дождях, ожидающихся с 2 декабря в южных провинциях страны. Пхукет в сообщения TMD фигурирует в разделе прогнозов на 3-4 декабря, хотя осадки на острове до сих пор выпадают каждый вечер.

Вице-губернатор заверил, что официальные лица будут учитывать погодные условиям во всем, что касается перевала Кату-Патонг. Также заместитель главы провинции призвал водителей быть особо осторожными при проезде мимо поврежденного участка Phra Baramee Rd. и строго соблюдать правила дорожного движения.

Господин Панапонг не напомнил об этом, но полиция Патонга также ранее просила водителей проверять техническую исправность своего транспорта. Полицейским уже несколько раз приходилось толкать в горку заглохшие мотоциклы и саленги, а ширина уцелевшей части дороги такова, что сломавшееся транспортное средство может спровоцировать серьезные проблемы на дороге.

Примечательно, что в последний раз полицейский толкал в гору мотоцикл с тележкой, не оснащенный зеркалами заднего вида. Если смотреть с точки зрения буквы закона, этого саленга в принципе не должно было быть на дороге общего пользования, если не по причине кустарной модификации транспортного средства, то хотя бы из-за отсутствия упомянутых зеркал.