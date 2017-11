На Пхукете достроили реплику Королевского крематория Тысячи человек соберутся у реплики Королевского крематория в Сапан-Хине 26 октября, чтобы отдать дань уважения Королю Пхумипону Адульядету. Новости Пхукета 21 Октября 2017 16:30:33 Фото: PR Dept До назначенной на 26 октября церемонии Королевской кремации осталось меньше недели, и на Пхукете завершаются последние приготовления к прощанию со всенародно любимым Королем Пхумипоном Адульядетом, ушедшим из жизни 13 октября прошлого года. В следующий четверг тысячи жителей острова соберутся в Сапан-Хине, чтобы отдать дань уважения монарху, правившему Королевством более 70 лет. Как подтвердил «Новостям Пхукета» губернатор провинции Норрапхат Плодтхонг, строительство реплики Королевского крематория уже завершено. «Реплика Королевского крематория и площадка, где будут сожжены ритуальные цветы док май джан, готовы на 100%. Площадка располагается примерно в 20-30 метрах от места возложения цветов», – заявил губернатор Пхукета. Глава провинции напомнил, что возложить ритуальные цветы можно не только у Королевского крематория в Сапан-Хине, но и в двух храмах: Wat Ket Ho в Кату и Wat Manik в Таланге. Сделать это можно в течение первой половины дня и нескольких часов после полудня 26 октября. Ритуальных цветов для церемонии было изготовлено около полумиллиона. «Мы приглашаем жителей острова принять участие в возложении цветов док май джан в день Королевской кремации начиная с 9 утра», – заявил губернатор. Центром ритуальных мероприятий на Пхукете в день прощания с Королем Пхумипоном Адульядетом станет Сапан-Хин. Там оборудуют 4000 посадочных мест для участников церемонии и установят девять больших экранов, на которых будет транслироваться ход главной церемонии в Бангкоке. Утро 26 октября будет посвящено возложению док май джан, а ближе к вечеру начнутся другие мероприятия Великого прощания. «Большая часть запланированных элементов программы будет одинакова во всех провинциях страны и пройдет одновременно», – рассказала госпожа Сайнгем Итон из службы по связям с общественностью администрации Пхукета. «Телевизионные экраны для трансляции церемонии будут также установлены в храмах Wat Ketho и Wat Manik для жителей Кату и Таланга соответственно. Там пройдут аналогичные церемонии, за исключение сожжения цветов док май джан. Цветы можно будет возложить в этих храмах, но символическое сожжение будет проходить Сапан-Хине», – указала госпожа Итон. В 16:30 перед портретом Короля будут зажжены свечи, после чего участники церемонии и монахи приступят к молитве. В 17:30 в Бангкоке начнется символическая кремации, которая будет транслироваться на всю страну, в том числе на экраны в Сапан-Хине. За символической кремацией в Бангкоке и в провинциях последует культурная программа. На Пхукете запланировано выступление симфонического оркестра и коллективов традиционного тайского танца, исполнение тайской музыки. Подобные программы являются неотъемлемой частью ритуала Королевской кремации с периода Аюттхайи и символизирует одновременно величие ушедшего из жизни Короля и выход страны из траура. На Пхукете культурная программа будет продолжаться до 21:30. А в 22:00 начнется трансляция непосредственно Королевской кремации в Бангкоке. Посетить Сапан-Хин в день прощания с Королем Пхумипоном Адульядетом приглашаются все желающие, включая как граждан Таиланда, так и иностранцев. Участникам мероприятий предписано соблюдать траурный дресс-код. Для мужчин это черная рубашка с длинными рукавами, черные брюки или джинсы, туфли черного цвета. Женщинам необходимо надеть черную блузку или жакет с длинными рукавами, черную юбку ниже колена и черные туфли. Поскольку в Сапан-Хине ожидается присутствие нескольких тысяч человек, то особое внимание власти провинции уделили транспортным вопросам. Департамент наземного транспорта и дорожная полиция выделили семь парковочных зон, где жители Пхукета смогут оставить автомобили: у супермаркета Tesco Lotus; у стадиона Sanam Chai напротив здания Provincial Hall; вдоль улицы Tha Kreng Rd. в районе парка имени Рамы IX; у школы имени Принцессы-Матери (Srinagarindra the Princess Mother School) рядом с мостом Thepsrisin Bridge; у супермаркета Big C на Bypass Rd.; у ночного рынка Naka Market. Оттуда будет организован трансфер участников церемонии в Сапан-Хин. Также будет организована отдельная парковка для двухколесного транспорта у Phuket Vocational College в пешей доступности от места проведения церемонии. Административная организация Пхукета (OrBorJor) объявила о запуске бесплатных автобусов, которые будут курсировать по трем маршрутам: от Big C до Phuket Vocational College; от центрального Super Cheap до рынка Moom Muang Market на Chao Fa East Rd. (через Старый город); от острова Сирэ до Сапан-Хина. Бесплатный трансфер жителям Пхукета предоставят и местные водители минивэнов. Они будут возить участников церемонии от Big C в Сапан-Хин. Отметим, что администрация Пхукета на регулярной основе проводит совещания, посвященные ходу подготовки к церемониям 26 октября. По итогам каждой из этих встреч озвучиваются новые детали программы. «Новости Пхукета» публикуют все обновления на сайте. Информацию о ритуале Королевской кремации в Бангкоке можно найти на сайте KingRama9.th. В преддверии Королевкой кремации Туристическое управление Таиланда (ТАТ) обратилось с просьбой проявить понимание к чувствам народа, переживающего огромную утрату. Ведомство попросило туристов руководствоваться здравым смыслом и чувством такта, а также воздержаться от поведения, которое может быть трактовано как неуважительное и неподобающее. Одновременно представители ТАТ попросили отдыхающихся придерживаться уважительного дресс-кода в общественных местах. В частности, жители Таиланда с благодарностью воспримут отказ от ярких цветов в одежде и подчеркнуто сексуальных нарядов. «Таиланд благодарен всем своим друзьям, разделяющим с тайским народом его печаль и выражающим соболезнования. Этот жест сочувствия и дружбы народ Таиланда запомнит на все грядущие десятилетия», – заявила пресс-служба ТАТ. Добавьте новостную ленту на свой сайт Таиланд будет отдыхать в Новый год четыре дня Древняя традиция: Театр на церемонии Королевской кремации Красочный забег пройдет на Пхукете в декабре Ужин от семи шефов в Paresa Прокомментировать эту историю Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus