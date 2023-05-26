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На Пхукете дали старт новой охоте на иностранных нарушителей закона

Власти Пхукета провели показательный смотр сил и дали старт новому раунду проверок в рамках инициативы White Accommodation, направленной на выявление нарушающих законы иностранцев и тайских владельцев недвижимости, не интересующихся, кто у них живет. Основная цель кампании – укрепление уверенности самих иностранных граждан в безопасности и привлекательности Пхукета как курорта.

Новости Пхукета

27 Мая 2023, 09:00 AM
Смотр полицейских сил перед новым раундом проверок мест проживания иностранцев. Фото: PR Phuket, Phuket Immigration

Смотр полицейских сил перед новым раундом проверок мест проживания иностранцев. Фото: PR Phuket, Phuket Immigration

Смотр полицейских сил перед новым раундом проверок мест проживания иностранцев. Фото: PR Phuket, Phuket Immigration

Смотр полицейских сил перед новым раундом проверок мест проживания иностранцев. Фото: PR Phuket, Phuket Immigration

Смотр полицейских сил перед новым раундом проверок мест проживания иностранцев. Фото: PR Phuket, Phuket Immigration

Смотр полицейских сил перед новым раундом проверок мест проживания иностранцев. Фото: PR Phuket, Phuket Immigration

Смотр полицейских сил перед новым раундом проверок мест проживания иностранцев. Фото: PR Phuket, Phuket Immigration

Смотр полицейских сил перед новым раундом проверок мест проживания иностранцев. Фото: PR Phuket, Phuket Immigration

Смотр полицейских сил перед новым раундом проверок мест проживания иностранцев. Фото: PR Phuket, Phuket Immigration

Смотр полицейских сил перед новым раундом проверок мест проживания иностранцев. Фото: PR Phuket, Phuket Immigration

Смотр полицейских сил перед новым раундом проверок мест проживания иностранцев. Фото: PR Phuket, Phuket Immigration

Смотр полицейских сил перед новым раундом проверок мест проживания иностранцев. Фото: PR Phuket, Phuket Immigration

Смотр полицейских сил перед новым раундом проверок мест проживания иностранцев. Фото: PR Phuket, Phuket Immigration

Смотр полицейских сил перед новым раундом проверок мест проживания иностранцев. Фото: PR Phuket, Phuket Immigration

Смотр сил, в котором приняли участие несколько десятков сотрудников разных полицейских подразделений (включая иммиграционное и туристическое), прошел во второй половине дня перед зданием администрации Пхукета.

Принимал парад губернатор провинции Наронг Вунсиеу, самих полицейских возглавлял начальник Иммиграционного бюро Пхукета полковник Тханет Сукчай.

Как сообщила PR-служба администрации Пхукета, полиция продолжит выстраивать «сотрудничество» с владельцами и менеджерами недвижимости в рамках концепции White Accommodation.

От лендлородов ждут своевременной передачи в Иммиграционное бюро данных об арендующих жилье иностранцах по форме ТМ30, а также общей сознательности и помощи полицейским в контроле за иностранцами.

Основной принцип состоит в том, что следить за соблюдением законов жильцами должны и те, кто сдает им квартиры и дома.

В одном из недавних интервью «Новостям Пхукета» и The Phuket News полковник Сукчай пояснял, что теперь стандартной практикой для Иммиграционного бюро является как минимум беседовать с владельцами жилья при задержании иностранца за то или иное правонарушение.

Если выясняется, что лендлорд не подал форму ТМ30, то ему выносят предупреждение – аналог желтой карточки для тайских граждан, но без перспективы депортации.

Также в публикации PR Phuket говорится, что в ходе визита на остров 11 мая глава всей полиции Таиланда генерал Дамронгсак Киттипрапат высказал идею, что Пхукет должен стать образцом и ролевой моделью для всей страны в плане White Accommodation и, соответственно, контроля за иностранцами.

До этого практически никаких подробностей визита генерала нигде не публиковалось, в отличие от посещения Пхукета главой туристической полиции.

Напомним, что параллельно с проектом White Accommodation на Пхукете и в Паттайе идет кампания по борьбе с «10 преступлениями, связанными с туризмом». Официальная церемония начала кампании прошла в Паттайе еще 23 марта, а на Пхукете состоялась 27 апреля.

В обоих случаях смотр сил и брифинг для сотрудников туристической и иммиграционной полиции проводил замглавы турполиции генерал-майор Пхонгсаям Микантхонг. Среди «целевых» правонарушений в обоих случаях назывался оверстэй. Это же слово вынесено в заголовок статьи MGR Online о старте нового раунда проверок на Пхукете 26 мая.

 

 

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