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На Пхукете будут вознаграждать за наводки на нелегальные азартные игры

Губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг обратился к жителям острова с призывом подключиться к борьбе с нелегальными ставками на футбол и другими азартными играми в дни проведения Чемпионата мира по футболу.

Новости Пхукета

8 Июня 2018 16:21:26

Фото: PR Dept
Фото: PR Dept

«В преддверии Чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля, Министерство внутренних дел выпустило приказ, что никакие разрешения на азартные игры выдаваться в дни турнира не будут. Нарушителей запрета ждет до года тюрьмы и/или до 1 тыс. бат штрафа в соответствии со статьей 12(2) Закона об азартных играх», – заявил губернатор 7 июня, ровно за неделю до начала Чемпионат мира.

Затем глава провинции добавил, что лица, которые будут сообщать о нелегальных тотализаторах и других азартных играх, смогут рассчитывать на премию в размере 50% от суммы штрафа, назначенной нарушителю. Как указал губернатор, соответствующий пункт содержится в Законе об азартных играх. В частности, это предусмотрено статьей 15 соответствующего закона.

При этом закон предполагает, что премию информатору должен оплатить сам нарушитель. Если же он этого не сделает, закон предусматривает выплату премии из уплаченного нарушителем штрафа или из активов, конфискованных у него в рамках дела по решению суда. 

Губернатор Пхукета призвал всех жителей острова, государственные ведомства и бизнес подключиться к борьбе с азартными играми. Информацию о замеченных нарушениях должны принимать офис омбудсмена (Damrongdhama Centre), а также его районные отделения при окружных управах.

Напомним, что азартные игры в Таиланде запрещены законом, кроме редких случаев, когда органы власти выдают отдельное разрешение на проведения того или иного мероприятия.

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