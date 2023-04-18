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На Пхукете арестовали угонщика мотоциклов

Полиция Патонга арестовала уроженца провинции Сонгкхла, промышлявшего угонами мотоциклов на Пхукете. Мужчина был арестован в Раваи, после чего доставлен в полицейский участок Патонга. Правоохранители не уточнили, в каком числе преступлений подозревается арестованный.

Новости Пхукета

18 Апреля 2023, 02:44 PM
Угонщика мотоциклов арестовали на Пхукете. Фото: Patong Police

Угонщика мотоциклов арестовали на Пхукете. Фото: Patong Police

Угонщика мотоциклов арестовали на Пхукете. Фото: Patong Police

Угонщика мотоциклов арестовали на Пхукете. Фото: Patong Police

Угонщика мотоциклов арестовали на Пхукете. Фото: Patong Police

Угонщика мотоциклов арестовали на Пхукете. Фото: Patong Police

Угонщика мотоциклов арестовали на Пхукете. Фото: Patong Police

Угонщика мотоциклов арестовали на Пхукете. Фото: Patong Police

Об аресте 30-летнего тайца по имени Чанчай (фамилия не разглашается) было сообщено 18 апреля, однако непосредственно дата ареста или даты совершенных им преступлений в публикации полиции Патонга отсутствуют.

При аресте у Чакчая изъяли скутер Yamaha Aerox красного цвета с бангкокскими номера 6KorPor 4569, но полиция не указала, считает ли она этот байк угнанным или законно принадлежащим подозреваемому.

Также в ходе ареста была изъята верхяя одежда (майка, брюки), в которых мужчина был «в момент совершения преступления». Лица, считающие себя потерпевшими от действий Чакчая, могут обратиться в полицию Патонга.

 

 

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