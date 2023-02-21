На Пхукете арестовали трех граждан Монголии за покупки по краденой карте

Полиция Патонга арестовала трех граждан Монголии за совершение покупок на Пхукете по краденым кредитным картам. Ранее в январе центральный полицейский участок провинции предупреждал магазины о том, что на острове работают кардеры. Однако нынешний арест связываются с заявлением от двух на улице, а затем они начали получать sms-сообщения о покупках, совершенных по их кредитной карте.

Новости Пхукета

21 Февраля 2023, 05:31 PM

После кражи кредитной карты у туристов злоумышленники решили, что самым простым способом вывести с нее средства будет покупка золота и телефонов. Фото: Guillén Pérez, Patong Police