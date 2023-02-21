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На Пхукете арестовали трех граждан Монголии за покупки по краденой карте

Полиция Патонга арестовала трех граждан Монголии за совершение покупок на Пхукете по краденым кредитным картам. Ранее в январе центральный полицейский участок провинции предупреждал магазины о том, что на острове работают кардеры. Однако нынешний арест связываются с заявлением от двух на улице, а затем они начали получать sms-сообщения о покупках, совершенных по их кредитной карте.

Новости Пхукета

21 Февраля 2023, 05:31 PM
После кражи кредитной карты у туристов злоумышленники решили, что самым простым способом вывести с нее средства будет покупка золота и телефонов. Фото: Guillén Pérez, Patong Police

После кражи кредитной карты у туристов злоумышленники решили, что самым простым способом вывести с нее средства будет покупка золота и телефонов. Фото: Guillén Pérez, Patong Police

Как пишут MGR Online и Thai Rath, 11 февраля в полицию Патонга с заявление о краже и несанкционированном использовании банковских карт обратились малайзийский гражданин Чай Мей Чу и сингапурская гражданка Хо Си Линг. Потерпевшие рассказали, что кража была совершена «у пирса в Патонге».

MGR Online и Thai Rath указывает, что глава пхукетской полиции генерал-майор Сермпхан Сириконг отдал прямое распоряжение начальнику полиции Патонга полковник Суджину Нилабади, чтобы его участок занялся делом со всей серьезностью. Следователи начали с анализа записей с камер видеоналюдения и постепенно установили, что злоумышенники изготовили паспорт на указанное на карте имя, после чего начали конвертировать деньги в ценности в магазинах золотых изделий и мобильной электроники в разных районах острова. Владелец карты по неизвестным причинам не заблокировал ее после пропажи.

Установив личности подозреваемых, полицейские обратились в суд за ордерами на арест и 18 февраля арестовали трех граждан Монголии. В публикации MGR Online их имена указаны как госпожа Тсогоо Арунсайкхан (30 лет), госпожа Саруул Баатар (33 года) и господин Дулгуун Байямункх (28 лет).

Обвинения монгольским кардерам предъявлены по целому пакету статей, включая совершение краж и получение краденых вещей группой лиц по предварительному сговору; мошенничество, совершенное группой лиц; неправомерное использование электронных карт с риском угрозы для иных лиц или общества».
Напомним, что центральный полицейский участок Пхукета выпустил предупреждение об иностранцах, совершающих покупки по чужим к картам, 29 января, однако в открытом доступе его не публиковал. По всей видимости, документ приватно разослали тем, кому посчитали нужным.

Внимание к предупреждению (см. содержание здесь) привлекла страница Phuket Info Center, опубликовавшая его 12 февраля вместе с фотографией одного подозреваемого, который описывался как американский гражданин азиатской внешности. В качестве источники страница Phuket Info Center назвала полицию Патонга, где соответствующая публикация, состоящая из старого предупреждения и фото, также появилась 12 числа, то есть на следующий день (как уже понятно сейчас) после получения заявлений от граждан Сингапура и Малайзии.

 

 

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