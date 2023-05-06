На Пхукете арестовали подругу драгдилера, восемь месяцев скрывавшуюся от следствия

Операцию по аресту госпожи Сривилат проводили сотрудники CIB и входящего в него отдела по борьбе с уголовными преступления CSD. Специалисты обеих структур занимаются особо важными делами.
В публикации CIB не указывается, где именно была арестована подруга наркоторговца и насколько долго она находилась на Пхукете. Место ареста в публикации описано как «рядом с магазином в районе Талад-Яй». Местная полиция ничего о данном случае не сообщала.
Бойфренд госпожи Сривилат был арестован в рамках резонансной операции, осуществленной в Накхон-Сри-Тхаммарате 7 мая 2022 года. У мужчины, до сих пор фигурирующем в отчетах без фамилии (как Порнчай или Джод Тха-Сала) изъяли 4 кг кристаллического метамфетамина и свыше 400 тыс. метамфетаминовых таблеток.
CIB не уточняет, когда именно следователи подтвердили, что подруга драгдилера участвовала в его нелегальном бизнесе. MGR Online пишет, что ордер на ее арест был выдан 7 сентября. Разыскали же ее спустя еще восемь месяцев, когда с ареста Порнчая прошел уже почти год. Обвинения предъявлены в незаконном обороте наркотиков группой лиц по предварительному сговору.