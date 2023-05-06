На Пхукете арестовали подругу драгдилера, восемь месяцев скрывавшуюся от следствия

Центральное бюро расследований (CIB) полиции Таиланда сообщило о том, что полицейским все же удалось разыскать и взять по стражу 24-летнюю Джаруван Сривилат, бойфренд которой был арестован год назад в Накхон-Сри-Тхаммарате за торговлю наркотиками в особо крупном размере. Женщину нашли на Пхукете и арестовали 5 мая в Пхукет-Тауне.

Новости Пхукета

6 Мая 2023, 12:05 PM

Джаруван Сривилат была арестована в Пхукет-Тауне сотрудниками CIB. Фото: CIB

Операцию по аресту госпожи Сривилат проводили сотрудники CIB и входящего в него отдела по борьбе с уголовными преступления CSD. Специалисты обеих структур занимаются особо важными делами.

В публикации CIB не указывается, где именно была арестована подруга наркоторговца и насколько долго она находилась на Пхукете. Место ареста в публикации описано как «рядом с магазином в районе Талад-Яй». Местная полиция ничего о данном случае не сообщала.

Бойфренд госпожи Сривилат был арестован в рамках резонансной операции, осуществленной в Накхон-Сри-Тхаммарате 7 мая 2022 года. У мужчины, до сих пор фигурирующем в отчетах без фамилии (как Порнчай или Джод Тха-Сала) изъяли 4 кг кристаллического метамфетамина и свыше 400 тыс. метамфетаминовых таблеток.

CIB не уточняет, когда именно следователи подтвердили, что подруга драгдилера участвовала в его нелегальном бизнесе. MGR Online пишет, что ордер на ее арест был выдан 7 сентября. Разыскали же ее спустя еще восемь месяцев, когда с ареста Порнчая прошел уже почти год. Обвинения предъявлены в незаконном обороте наркотиков группой лиц по предварительному сговору.