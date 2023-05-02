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На Пхукете арестовали мужчину, объявленного в розыск за убийство при помощи мачете

Сотрудники отдела полиции по борьбе с уголовными преступления (CSD) по пятому региону арестовали на Пхукете мужчину из Накхон-Сри-Тхаммарата, объявленного в розыск по делу об убийстве. Следствие утверждает, что он зарубил другого жителя этой провинции ударом мачете во время финансового спора. Арестованный отрицает вину.

Иккапоп Тхонгтуб

3 Мая 2023, 09:00 AM
В Паклоке разыскали и арестовали фигуранта дела об убийстве. Фото: CSD

В Паклоке разыскали и арестовали фигуранта дела об убийстве. Фото: CSD

Подозреваемый по имени Амнуай Кетсарин был арестован примерно в 20:00 вечера 30 апреля в одном из слоновников Паклока, сообщили правоохранительные органы. Мужчину разыскали и взяли под стражу на следующий день после выдачи ордера на его арест (29 апреля) и через день после убийства, вменяемого ему в вину (28 апреля).

Полиция не уточнила, в каком именно слоновнике был арестован 43-летний господин Кетсарин. Не сказали ничего правоохранители и о том, как удалось столь быстро найти его.

О преступлении, в совершении которого обвиняется господин Кетсарин, известно тоже немного. В сообщении полиции указывается, что он намеревался купить некий участок земли и внес за него часть денег, но договориться с продавцом о финальной сумме не получилось. Во время встречи 28 апреля между мужчинами разгорелся спор, в ходе которого господин Кетсарин схватил мачете и ударом в голову убил оппонента.

После ареста господина Кетсарина отправили под охраной в Накхон-Сри-Тхаммарат. Мужчина не признал вину в убийстве.



 

 

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