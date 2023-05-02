На Пхукете арестовали мужчину, объявленного в розыск за убийство при помощи мачете

Сотрудники отдела полиции по борьбе с уголовными преступления (CSD) по пятому региону арестовали на Пхукете мужчину из Накхон-Сри-Тхаммарата, объявленного в розыск по делу об убийстве. Следствие утверждает, что он зарубил другого жителя этой провинции ударом мачете во время финансового спора. Арестованный отрицает вину.

Иккапоп Тхонгтуб

3 Мая 2023, 09:00 AM

В Паклоке разыскали и арестовали фигуранта дела об убийстве. Фото: CSD