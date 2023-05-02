На Пхукете арестовали мужчину, объявленного в розыск за убийство при помощи мачете

Подозреваемый по имени Амнуай Кетсарин был арестован примерно в 20:00 вечера 30 апреля в одном из слоновников Паклока, сообщили правоохранительные органы. Мужчину разыскали и взяли под стражу на следующий день после выдачи ордера на его арест (29 апреля) и через день после убийства, вменяемого ему в вину (28 апреля).
Полиция не уточнила, в каком именно слоновнике был арестован 43-летний господин Кетсарин. Не сказали ничего правоохранители и о том, как удалось столь быстро найти его.
О преступлении, в совершении которого обвиняется господин Кетсарин, известно тоже немного. В сообщении полиции указывается, что он намеревался купить некий участок земли и внес за него часть денег, но договориться с продавцом о финальной сумме не получилось. Во время встречи 28 апреля между мужчинами разгорелся спор, в ходе которого господин Кетсарин схватил мачете и ударом в голову убил оппонента.
После ареста господина Кетсарина отправили под охраной в Накхон-Сри-Тхаммарат. Мужчина не признал вину в убийстве.