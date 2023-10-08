На Пхукете арестовали 29 человек за наркотики в течение недели

Центральный отдел полиции Пхукета отчитался о недельной работе по противодействию распространению наркотических средств. За период с 1 по 7 октября по наркотическим статьям были арестованы 29 человек в рамках 27 отдельных дел. О начале какой-либо отдельной кампании по борьбе с наркотиками не объявлялось, но и стандартной практики недельных отчетов об арестах у полиции Пхукета не было.

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«Провинциальная полиция Пхукета строго пресекает различные нарушения закона, особенно связанные с наркотиками, поскольку наркотики являются важной причиной для других преступлений», – говорится в заявлении, опубликованном на странице Phuket Provincial Police в Facebook в воскресенье, 8 октября.

Правоохранительные органы уточнили, что некоторые аресты были произведены по результатам «мониторинга поведения людей, вовлеченных в наркотики». В других случаях показания на новых подозреваемых получали в ходе допроса ранее задержанных лиц.

В связи с наркотиками были возбуждены следующие дела:

Незаконный оборот наркотиков группой лиц. Четыре дела, пять подозреваемых.

Незаконный оборот наркотиков. 23 дела, 24 подозреваемых (об одном деле с двумя подозреваемыми отдельном сообщалось 7 октября).

В ходе арестов и обысков было изъято:

Метамфетамин (яба) – 1540 таблеток;

Метамфетамин (я-айс) – 2,4 грамма;

Героин – 0,1 грамма.

Также были возбуждены три дела о нарушении Закона об огнестрельном оружии. На опубликованных фотографиях можно увидеть два изъятых пистолета (включая один кустарный гладкоствольный) и отдельно – один изъятый патрон.

«Дополнительно была усилена тщательность досмотра людей и транспорта на КПП у въезда на Пхукет с материка», – добавил центральный полицейский участок.

Полиция ничего не сказала о том, связана ли публикация отчета с началом какой-либо новой кампании по борьбе с криминалом. На основной странице Королевской полиции Таиланда значительная часть последних публикаций посвящена стрельбе в Siam Paragon. После того инцидента глава правительства Сеттха Тхависин, в частности, отдал полиции и другим ведомствам распоряжение принять меры для борьбы с незаконным оборотом оружия.

Кроме того, с начала октября сменился руководитель всей полиции Таиланда. Ушедшего со службы в связи с возрастом генерала Дамронгсака Киттипрапата заменил генерал Тосак Сукавимон. В ряде первых заявлений он также говорил о борьбе с незаконным оборотом оружия, одно из которых опубликовала у себя на странице провинциальная полиция Пхукета.