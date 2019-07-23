На Пхукете анонсировали отключение водоснабжения в шести тамбонах

Пхукетское отделение Управления водоснабжения (PWA) предупредило о том, что сразу шесть тамбонов острова могут остаться без воды в пятницу, 26 июля.

25 Июля 2019, 02:00 PM

Фото: PWA

Как следует из уведомления PWA с 9:00 до 16:30 пятницы слабый напор воды в трубах или полное отсутствие водоснабжения ожидаются в тамбонах Тхепкрасаттри, Срисунтхорн, Паклок, Чернг-Талей, Ко-Кэу и Рассада.

Согласно заявлению PWA, причина проблем с подачей воды – отключение электричества. При этом местный офис Управления энергоснабжения (РЕА) пока не анонсировал проведения каких-либо работ на линиях электропередач.

Телефоны PWA для справок – 076-319173, 082-790-1634 и 1662. Телефон РЕА – 076-354379.