На Пхукете анонсировали отключение водоснабжения в шести тамбонах

Как следует из уведомления PWA с 9:00 до 16:30 пятницы слабый напор воды в трубах или полное отсутствие водоснабжения ожидаются в тамбонах Тхепкрасаттри, Срисунтхорн, Паклок, Чернг-Талей, Ко-Кэу и Рассада.
Согласно заявлению PWA, причина проблем с подачей воды – отключение электричества. При этом местный офис Управления энергоснабжения (РЕА) пока не анонсировал проведения каких-либо работ на линиях электропередач.
Телефоны PWA для справок – 076-319173, 082-790-1634 и 1662. Телефон РЕА – 076-354379.