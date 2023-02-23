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На Пхукете анонсировали новый забег у озера Банг-Ньеу-Дам

Административная организация провинции Пхукет (OrBorJor, PPAO) открыла регистрацию участников на апрельский забег у озера Бан-Ньеу-Дам, где в середине февраля проходил седьмой ежегодный мини-фарафон муниципалитета Срисунтхорна. Регистрация закончился 28 февраля.

Новости Пхукета

24 Февраля 2023, 08:00 AM
Новый забег у озера Банг-Ньеу-Дам пройдет в апреле. Фото: Srisunthorn Municipality, PPAO

Новый забег у озера Банг-Ньеу-Дам пройдет в апреле. Фото: Srisunthorn Municipality, PPAO

Новый забег у озера Банг-Ньеу-Дам пройдет в апреле. Фото: PPAO

Новый забег у озера Банг-Ньеу-Дам пройдет в апреле. Фото: PPAO

Новый забег у озера Банг-Ньеу-Дам пройдет в апреле. Фото: PPAO

Новый забег у озера Банг-Ньеу-Дам пройдет в апреле. Фото: PPAO

Мероприятие, получившее название PPAO Mini Marathon 2023, будет проходить 2 апреля, однако регистрация по неким причинам проводится сильно заранее и в сжатые сроки. Записаться можно только в период с 23 по 28 февраля, заявки подаются через сайт https://soft.events/run/ppao2023.

В рамках спортивного дня запланированы два события – фановый забег на 4 км и мини-марафон на 10,5 км. На большой дистанции участникам предстоит преодолеть идующую вдоль озера дорогу в формате туда и обратно. При этом далеко не все знают, что дорога у водохранилища в Срисунтхорне отличается весьма серьезным перепадом высот. В общей сложности дорога поднимается на 100 м, что соответствует высоте 40-этажного здания.

Стоимость участия в обоих забега одинакова и составляет 150 бат, в комплект входит футболка. В рамках фанового забега будет пять мужских возрастных групп и четырех женских (плюс общий зачет для женщин и мужчин). На мини-марафоне будет 10 мужских категорий и три женских (плюс, опять же, общий зачет).

Спортсменов, занявших первое, второе и третье места, ждут денежные призы и памятные статуетки. Также 2000 атлетов, пересекших финишную линию, получат медали.

Организаторы PPAO Mini Marathon 2023 решили не испытывать спортсменов апрельской жарой, поэтому мероприятие будет проходить рано утром, даже сами забеги начнутся еще до рассвета Сбор – в 4:30, разминка – в 5:30, старт забега на 10,5 км – в 6:00, старт забега на 4 км – в 6:10, награждение победителей – в 7:30.

Получить дополнительную информацию о событии можно в OrBorJor Пхукета. Телефон отдела спорта и туризма – 076-217087 доб. 18.

 

 

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